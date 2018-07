: Thailandia, salvi 4 ragazzi. Attesa per il recupero degli altri - SkyTG24 : Thailandia, salvi 4 ragazzi. Attesa per il recupero degli altri - Adnkronos : Thailandia, in salvo i primi 4 ragazzi - repubblica : ?? Dalla #Thailandia arriva la notizia più bella e più attesa [ULTIM'ORA] -

Una pioggia battente cade questa mattina sulla grotta Tham Luang, al cui interno rimangono ancora quattro ragazzi e l'allenatore della loro squadra di calcio, dopo il salvataggio di otto ragazzi tra ieri e domenica. Una conferma delladelle operazioni di recupero per la terza fase del salvataggio non è ancora arrivata, ma il via è atteso entro la mattinata. Tutti gli 8 ragazzi recuperati finora sono in buone condizioni.(Di martedì 10 luglio 2018)