Test di ingresso all' ateneo | a Napoli c' è una seconda chance

Roma - operatori dei bus turistici verso la serrata da giovedì : proTesta contro le restrizioni all’ingresso in centro : Gli operatori dei bus turistici sono pronti alla serrata continuata sulla città di Roma. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, da giovedì 17 maggio in poi le aziende private con i loro pullman al servizio di turisti, viaggiatori e studenti chiuderanno i battenti a tempo indeterminato, nel tentativo di rovesciare il nuovo regolamento per l’ingresso nel centro storico Romano, nonostante la scontata approvazione definitiva in Assemblea capitolina. La ...