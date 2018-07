Terrorismo | arrestato un giovane | Cane sciolto | si addestrava per la jihad

Terrorismo - arrestato macedone a Potenza. "Imminente pericolo di attentato" : Durante le perquisizioni sono stati trovati droni, abbigliamento militare e video di addestramento all'Isis

Terrorismo - arrestato un macedone a PotenzaIl gip : "Imminente il pericolo di un attentato" : Nel cellulare del 29enne, oltre a video di propaganda jihadista, notizie su tecniche di autoaddestramento, in particolare con l'uso di droni armati e realizzazione di pistole taser.

Terrorismo : arrestato macedone - gip : imminente pericolo di attentato : I Carabinieri dei Ros hanno arrestato un macedone di 29 anni in provincia di Potenza accusato di addestramento ad attività con finalità di Terrorismo internazionale. Durante le perquisizioni sono ...

Napoli - migrante arrestato con false accuse di Terrorismo a Fanpage.it : “Carabiniere gridava : ora c’è Salvini - vi facciamo il culo” : Osman Munkail è il ragazzo ghanese colpito da un falso arresto per terrorismo da parte di 3 carabinieri di Giugliano (Napoli). I 3 militari sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord: volevano ottenere un encomio ed erano già attenzionati per altre vicende giudiziarie. Osman ha parlato a Fanpage.it della sua terribile esperienza. L'articolo Napoli, migrante arrestato con false accuse di terrorismo ...

Terrorismo - arrestato immigrato gambiano ospite di un centro accoglienza. Progettava attentati in Italia e in Europa : Faceva parte di un gruppo approdato in Italia un anno fa, un gruppo legato all?Isis e pronto a colpire in Italia e in Europa. Sillah Osman, ganbiano di 34 anni, è stato arrestato in...

Terrorismo - arrestato cittadino gambiano : “Addestrato nei campi della Libia per uccidere. Pronto a colpire” : Era stato addestrato nei campi della Libia per colpire. Per portare a termine azioni terroristiche, usare armi da fuoco, esplosivi, coltelli, e uccidere con gli automezzi. Si chiama il gambiano arrestato nei giorni scorsi dalla sezione antiTerrorismo della Procura di Napoli. Indagini della Digos e dei Ros coordinate dal pm Gianfranco Scarfò, il decreto di fermo è statao convalidato dal gip. Sillah Osman, 34 anni, bloccato nei giorni scorsi, era ...

Terrorismo - ricercato da procura di Torino : arrestato in Austria/ Ultime notizie : propaganda Isis sul web : Un giovane 30enne tunisino ricercato dalla procura di Torino con l'accusa di associazione finalizzata al Terrorismo internazionale è stato arrestato in Austria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)