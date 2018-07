: #Terrorismo: arrestato macedone. Per il gip: imminente pericolo di attentato. Aveva visto più di 900 video per l'au… - Agenzia_Ansa : #Terrorismo: arrestato macedone. Per il gip: imminente pericolo di attentato. Aveva visto più di 900 video per l'au… - SkyTG24 : Potenza, arrestato 29enne: si addestrava come terrorista - MediasetTgcom24 : Potenza, arrestato macedone: si addestrava ad attività terrorismo #Potenza -

Ildal Ros nel Centro Permanenza per il Rimpatrio nel Potentino,dove era stato portato dopo le perquisizioni nella sua casa di Tolfa, nel Viterbese,il 27 aprile scorso, aveva visto oltre 900 video con i quali si istruiva per modificare armi o acquisire tecniche di addestramento e poteva compiere un attentato. Agim Miftarov,che viveva come un eremita facendo il boscaiolo,nella sua casa aveva droni,abbigliamento militare e smartphone.Sui social aveva 4 mila contatti legati all'estremismo islamico.(Di martedì 10 luglio 2018)