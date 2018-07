Terni | Latini e il puzzle assessori - Si definisce la squadra - Giovedì giuramento

Insediato nuovo sindaco Terni Latini : ANSA, - Terni, 26 GIU - Si è Insediato ufficialmente il nuovo sindaco di Terni, Leonardo Latini. Che ha preso possesso del suo ufficio e indossato per la prima volta la fascia tricolore. "E' un ...

Ballottaggio 2018 - dopo 20 anni Terni passa al centrodestra. Il neosindaco Latini : “Grande responsabilità” : dopo quasi 20 anni Terni, la città delle acciaierie, passa dal centro sinistra al centro destra. Il nuovo sindaco è infatti Leonardo Latini, esponente della Lega alla guida di una coalizione che comprende anche Forza Italia, Fratelli d’Italia, il Popolo della famiglia e la lista Ternicivica che ha superato il 60%. Nel Ballottaggio ha nettamente superato Thomas De Luca, candidato del Movimento 5 stelle, che si e’ attestato intorno ...

Terni - Leonardo Latini candidato sindaco di centrodestra e civici : Terni, Leonardo Latini candidato sindaco di centrodestra e civici. Il risultato elettorale del 10 giugno ha premiato la proposta politica della coalizione di centrodestra che non vince al primo turno solo per poche centinaia di voti. La coesione dimostrata ha incontrato il favore della cittadinanza in modo di gran lunga ...