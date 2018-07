: Piroetta magica in allenamento! @RafaelNadal #Wimbledon #tennis - SuperTennisTv : Piroetta magica in allenamento! @RafaelNadal #Wimbledon #tennis - SuperTennisTv : Prima volta nei QF di uno Slam! ? Camila Giorgi liquida Makarova per 6-3 6-4 e continua la sua avventura a… - repubblica : #Wimbledon, Camila #Giorgi vola ai quarti di finale -

Finisce nei quarti la corsa di Camila.La 26enne marchigianaalla 36enneWilliams (17 partecipazioni, 7 titoli) 36 63 64, in 1h42'. Parte bene la: fa il break al 6° gioco e si aggiudica il 1° set in 35'. Poi deve subire la rabbiosa reazione diche strappa il servizio all'azzurra al 6° gioco e le restituisce il 6-3. Nel terzo set, Camila perde il servizio al 3° gioco,è implacabile e non le dà chance chiudendo 6-4. In semifinale Williams con la Goerges.(Di martedì 10 luglio 2018)