Tennis | Wimbledon Fiducia Garbin | ' Giorgi perfetta | ora deve crederci'

Wimbledon 2018/ Diretta Giorgi Serena Williams streaming video e tv - orario della partita ( Tennis - quarti) : Diretta Wimbledon 2018 , info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:30:00 GMT)

La Tennista italiana Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon : La tennista italiana Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, a Londra, dopo aver battuto oggi la russa Ekaterina Makarova in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Per Giorgi – che sarà The post La tennista italiana Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon appeared first on Il Post.