Temptation Island vola negli ascolti - Giancarlo Scheri | direttore di Canale 5 | ' Miglior

Valentina - Temptation Island : prime parole dopo la rottura con Oronzo : Temptation Island , Valentina e Oronzo : le prime dichiarazioni della De Biasi Valentina ha deciso di lasciare Temptation Island da sola. La fidanzata di Oronzo ha dichiarato di essere stufa di stare male per colpa dell’atteggiamento di Carinola. In ogni caso, nel corso della prossima puntata vedremo un secondo falò di confronto tra i due. I […] L'articolo Valentina , Temptation Island : prime parole dopo la rottura con Oronzo proviene ...

Temptation Island - lo sfogo di Oronzo su Instagram : 'La gente crede di sapere tutto ma non capisce un ca**o' : La prima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì sera su canale 5 ha avuto un protagonista indiscusso: Oronzo Carinola. Fidanzato con Valentina De Biasi da 11 anni ha mostrato sin da subito ...

Temptation Island - lo sfogo di Oronzo su Instagram : «La gente crede di sapere tutto ma non capisce un ca**o» : La prima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì sera su canale 5 ha avuto un protagonista indiscusso: Oronzo Carinola. Fidanzato con Valentina De Biasi da 11 anni ha mostrato...

Temptation Island – La tentatrice Valentina tra tatuaggi - danza e pose hot [GALLERY] : Valentina , la sexy tentatrice dalle foto hot: seno al vento, tatuaggi in bella vista e tanta sensualità. Ecco la ballerina che ha incantato i fi danza ti di Temptation Island E’ iniziato ieri sera il reality show estivo più amato: Temptation Island ha mandato in onda la prima puntata della sua quinta edizione. Una serata dunque durante la quale i telespettatori hanno potuto conoscere le coppie, che si sono presentate tra paure e ...

Rita Cardinale - ecco chi è la fisioterapista mamma tentatrice a Temptation Island [GALLERY] : Rita Cardinale , è lei la sexy fisioterapista tentatrice di Temptation Island 6: quale dei ragazzi fidanzati rimarrà stregato dalla sua bellezza? Rita Cardinale è una delle sexy tentatrici di Temptation Island 6. La bellissima ragazza protagonista del reality di Canale 5 si è messa in mostra nella prima puntata della trasmissione per la sua bellezza. Alta, magra, dalle forme sensuali e dai lineamenti perfetti, Rita è originaria di Isernia ...

Ascolti Boom per Temptation Island 2018 - miglior risultato di sempre : Ascolti record per la prima puntata di Temptation Island Partenza record per la quinta edizione di Temptation Island su Canale 5. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 spettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di ...

Simona Ventura - il grande ritorno con Temptation Island Vip. Annuncio su Instagram : Dopo la grande paura per il figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura torna a sorridere e annuncia su Instagram l’arrivo di Temptation Island Vip. Da tempo ormai circolavano voci riguardo la versione vip del noto reality di Maria De Filippi, ma la conferma è arrivata solo in queste ore. A darla è stata proprio Super Simo, che su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae negli studi di Temptation Island con indosso un abito scintillante ...

Ascolti tv - il trash non delude mai : buona la prima per "Temptation Island" : Mediaset va sul sicuro. La combo reality-trash resta quella vincente ed è in grado di far schizzare gli Ascolti anche nella stagione estiva, quando i palinsesti sono scarichi e l'Auditel piange. La prima...