Temptation Island | Valentina lascia Oronzo | i due si rivedranno?

Ascolti tv - per Temptation Island il miglior debutto di sempre : La quinta edizione di Temptation Island su Canale 5 segna una partenza record. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 telespettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di share sul target 15-24 anni, quasi il 40% sui ...

Temptation Island - lo sfogo di Oronzo su Instagram : «La gente crede di sapere tutto ma non capisce un ca**o» : La prima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì sera su canale 5 ha avuto un protagonista indiscusso: Oronzo Carinola. Fidanzato con Valentina De Biasi da 11 anni ha mostrato...

Temptation Island – La tentatrice Valentina tra tatuaggi - danza e pose hot [GALLERY] : Valentina, la sexy tentatrice dalle foto hot: seno al vento, tatuaggi in bella vista e tanta sensualità. Ecco la ballerina che ha incantato i fidanzati di Temptation Island E’ iniziato ieri sera il reality show estivo più amato: Temptation Island ha mandato in onda la prima puntata della sua quinta edizione. Una serata dunque durante la quale i telespettatori hanno potuto conoscere le coppie, che si sono presentate tra paure e ...

Rita Cardinale - ecco chi è la fisioterapista mamma tentatrice a Temptation Island [GALLERY] : Rita Cardinale, è lei la sexy fisioterapista tentatrice di Temptation Island 6: quale dei ragazzi fidanzati rimarrà stregato dalla sua bellezza? Rita Cardinale è una delle sexy tentatrici di Temptation Island 6. La bellissima ragazza protagonista del reality di Canale 5 si è messa in mostra nella prima puntata della trasmissione per la sua bellezza. Alta, magra, dalle forme sensuali e dai lineamenti perfetti, Rita è originaria di Isernia ...

Giada di Temptation Island : messaggio alle donne dopo la prima puntata : Temptation Island, Giada Giovanelli dopo la prima puntata: messaggio importante alle donne La prima puntata di Temptation Island ci ha dato modo di conoscere a fondo i vari partecipanti. Tra le coppie è emersa in particolar modo anche quella composta da Giada e Francesco. Al momento, i due sembrano essere quelli più sicuri sulla propria […] L'articolo Giada di Temptation Island: messaggio alle donne dopo la prima puntata proviene da Gossip ...

Temptation Island - i vip contro Oronzo. Da Simona Ventura a Facchinetti : 'Valentina - scappa!' : Un atteggiamento da galletto, contraddistinto anche da una bassa dose di eleganza. Oronzo Carinola , uno dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, non ha perso tempo e si è fatto ...

Ascolti Boom per Temptation Island 2018 - miglior risultato di sempre : Ascolti record per la prima puntata di Temptation Island Partenza record per la quinta edizione di Temptation Island su Canale 5. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 spettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di ...

Simona Ventura - il grande ritorno con Temptation Island Vip. Annuncio su Instagram : Dopo la grande paura per il figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura torna a sorridere e annuncia su Instagram l’arrivo di Temptation Island Vip. Da tempo ormai circolavano voci riguardo la versione vip del noto reality di Maria De Filippi, ma la conferma è arrivata solo in queste ore. A darla è stata proprio Super Simo, che su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae negli studi di Temptation Island con indosso un abito scintillante ...

Chi è Margherita Badami? La sensuale tentatrice che pare interessata a Riccardo protagonista di Temptation Island [GALLERY] : Margherita Badami è una delle sexy tentatrici protagoniste di Temptation Island 6, conosciamo meglio la sensuale romana che abita a Milano Margherita Badami è una delle sexy tentatrici di Temptation Island. La bella mora vanta curve mozzafiato e lineamenti del viso perfetti. Sulla pagina social della romana ci sono foto che mettono in mostra la bellezza della giovane modella residente a Milano, che è attualmente impegnata nel reality di ...

Ascolti tv - il trash non delude mai : buona la prima per "Temptation Island" : Mediaset va sul sicuro. La combo reality-trash resta quella vincente ed è in grado di far schizzare gli Ascolti anche nella stagione estiva, quando i palinsesti sono scarichi e l'Auditel piange. La prima...

“Ti faccio piangere”. Orrore a Temptation Island : è successo davvero (roba surreale). Il pubblico è sotto choc per il gesto di un concorrente : Ci siamo: Temptation Island 5 è iniziato. Neanche una puntata e già ci sono stati fiumi di lacrime, litigi, qualche primo approccio, persino un falò di confronto. Per chi non avesse seguito la prima puntata (che è andata in onda su Canale 5 lunedì 9 luglio 2018), sono 6 le coppie sposate e senza figli che partecipano al reality e che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Uno show surreale che, però, piace al pubblico che, ...

Temptation Island - Valentina lascia Oronzo. La Rete e i vip sono con lei : Le nuove puntate di Temptation Island ci hanno riservato grandi emozioni, ma hanno creato, come sempre, anche accese polemiche. Soprattutto per quanto riguarda la storia fra Valentina e Oronzo, terminata dopo il primo falò a causa dell’atteggiamento di lui. Fidanzati da dieci anni, i due sono rimasti insieme nonostante i tradimenti di lui, emersi anche a Temptation Island. Quando si è trovato nel villaggio dei fidanzati con le single ...