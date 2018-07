Temptation Island | Valentina ha lasciato Oronzo Lui | Me la vado a riprendere

RAFFAELA GIUDICE E ANDREA CELENTANO/ Il fidanzato attratto dalla single Teresa (Temptation Island 2018) : Chi sono RAFFAELA GIUDICE e ANDREA CELENTANO? Sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, al via questa sera alle 21.25 su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:32:00 GMT)

GIADA GIOVANELLI E FRANCESCO PENSA/ Lei si diverte - lui furioso : "Senza rispetto" (Temptation Island 2018) : Chi sono GIADA Giovanelli e FRANCESCO PENSA? Convivono da cinque anni. Lui è molto geloso, lei vorrebbe più libertà. Sono una delle coppie di Temptation Island 2018.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:30:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Diretta e coppie : la gelosia di Francesco per Giada (prima puntata) : Temptation Island 2018: anticipazioni prima puntata 9 luglio e Diretta. Quale coppia chiede subito il falò di confronto? Questa sera scopriremo le coppie e i primi colpi di scena.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:27:00 GMT)

Temptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018 : Gemma in soccorso di Ida : [live_placement]Temptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018: Gemma in soccorso di Ida pubblicato su TVBlog.it 10 luglio 2018 00:32.

Temptation Island - colpo di scena al falò : Valentina lascia Oronzo Carinola. «Sto di m**da - ma me la vado a riprendere» : colpo di scena nella prima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5, c'è già un addio. Dopo 10 anni Valentina ha deciso di mettere fine alla sua storia con Oronzo . A chiedere subito il ...

Anticipazioni Temptation Island stasera : lite in spiaggia tra fidanzati e tentatori : stasera, 9 luglio, in prime-time su Canale 5 debuttera' Temptation Island 2018, il popolare reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che torna in onda con cinque nuove serate [VIDEO]. I fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi attendono con trepidazione questo nuovo debutto, soprattutto dopo aver visto il video dell'anteprima pubblicato da Witty Tv, dal quale si evince chiaramente che ci sara' un duro ...

Replica Temptation Island 2018 : prima puntata su La5 e online su MediasetPlay : Termina l'attesa per Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni di Canale 5 ritornera' in onda da questa sera, lunedì 9 luglio e sara' condotto dal confermatissimo Filippo Bisciglia. Anche questa quinta edizione del reality show delle tentazioni riservera' molti colpi di scena al pubblico e gia' durante la prima puntata ne accadranno di tutti i colori. Ma dove si potra' rivedere la prima puntata di questa sera? La Replica sara' ...

Oronzo lascia Temptation Island da single. Valentina : “Devo pensare a me” : Valentina De Biasi lascia Oronzo Carinola a Temptation Island La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, andata in onda lunedì 9 luglio, è iniziata col botto. Al termine della puntata è accaduto un vero e proprio colpo di scena: la coppia Oronzo Carinola e Valentina De Biasi ha lasciato il programma. Fidanzati da dieci anni, il ragazzo è molto sicuro di sè, ama le donne e, a suo dire, ha un grande difetto perchè in questi anni ...

Gianmarco Onestini/ “SecchiaWay” - il commento del fratello Luca (Temptation Island 2018) : Dalle liti social con Soleil Sorgè in difesa del fratello Luca Onestini all'arrivo a Temptation Island 2018, Gianmarco Onestini avrà compiuto la sua missione da tentatore?(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

Temptation Island : Michael e Lara piangono al falò : Michael De Giorgio: la reazione di Lara al primo falò di Temptation Island Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono una delle nuove coppie che vanno a formare il cast di Temptation Island 2018. Il loro primo falò ha catturato, e non poco, l’attenzione del pubblico da casa. Il motivo? Entrambi i fidanzati, vedendo come hanno trascorso la settimana le loro dolci metà, si sono abbandonati in un pianto di sfogo. Il motivo? Lui dice di ...