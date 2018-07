Temptation Island trionfa | Filippo Bisciglia premiato dagli ascolti

“Ecco che ha combinato Riccardo”. Temptation Island - ora si spiega l’arrivo di Gemma in soccorso di Ida! Spunta pure la foto : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i ‘famosi’ di questa edizione di Temptation Island appena iniziata. Lei, 37 anni, parrucchiera con un figlio e lui, 39 anni, operaio di Taranto, si sono conosciuti e innamorati al trono over di Uomini e Donne sette mesi fa circa e ora testano la solidità del loro rapporto nel docu reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da poco, mentre le altre coppie sono più rodate ...

Chi è Teresa Langella? Da corteggiatrice di Uomini e Donne a tentatrice di Temptation Island : la napoletana di nuovo in tv [GALLERY] : Teresa Langella è una delle tentatrici protagoniste di Temptation Island, la bella napoletana è stata anche corteggiatrice del programma ‘Uomini e Donne’ Teresa Langella ieri è apparsa tra le tentatrici del programma Temptation Island. La bella napoletana però non è del tutto sconosciuta al pubblico di Canale 5. Bruna, con occhi ammalianti e bellezza mediterranea, la meravigliosa ragazza ha fatto la sua apparizione in tv a ...

Temptation Island Seconda puntata : Riccardo Guarnieri impazzisce e spacca tutto! : Se la prima puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena, la Seconda lascerà il telespettatore senza fiato. Riccardo Guarnieri spaccherà tutto ciò che troverà nel villaggio sardo! Ecco perchè! E’ partito il reality show più bollente dell’estate, Temptation Island versione classica. La prima puntata è stata abbastanza movimentata, le fidanzate hanno iniziato ad approcciarsi con i single, ma anche i ragazzi non si sono ...

Temptation Island 2018 - Oronzo protagonista (in negativo) della puntata : “Mo’ la faccio piangere”. Ma poi a piangere è lui : I falò sono tornati a riscaldare l’isola dei tentatori (e delle corna), quella in onda su Canale 5. Il programma più surreale dell’estate, Temptation Island appunto, è tornato a mostrarci le debolezze – più o meno ostentate – di alcune tipologie di coppie italiane: i telespettatori da casa si immedesimano in loro e si divertono con le uscite infelici dei propri protagonisti. Poco importa se le intenzioni di coppie e tentatori sono ...

Temptation Island - colpo di scena al falò : Valentina lascia Oronzo Carinola. 'Sto di m**da - ma me la vado a riprendere' : di Ida Di Grazia colpo di scena nella prima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5, c'è già un addio. Dopo 10 anni Valentina ha deciso di mettere fine alla sua storia con Oronzo . A chiedere ...

Giada Giovanelli : età - altezza e peso. Temptation Island Vip - la fidanzata di Francesco Pensa : Giada Giovanelli e Francesco Pensa sono una delle sei coppie della quinta edizione di “Temptation Island”, il reality delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex gieffino in onda su Canale 5. I due hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione. “Sono gelosissimo di Giada e penso di avere mille motivi per esserlo e quindi vengo appunto a Temptation Island per vedere ...

Tutti contro Oronzo in Temptation Island 2018 : nuovo incontro con Valentina nella seconda puntata? : Tutti contro Oronzo in Temptation Island 2018. La prima puntata del reality sui sentimenti è andata in onda ieri sera con tanto successo di pubblico sia in termini di ascolti che social visto che l'hashtag è rimasto al primo posto per tutta la sera. Gli amanti del trash non aspettavano altro e quando Filippo Bisciglia ha dato inizio alla nuova edizione accogliendo i fidanzati e le fidanzate sulla spiaggia in molti hanno subito fatto il loro ...

Replica Temptation Island su WittyTv e stasera su La 5 : Temptation Island 2018 è tornato ufficialmente in onda su Canale 5. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di questa quinta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia che anche quest'anno promette grandi scintille e colpi di scena. E in effetti fin dal primo appuntamento abbiamo visto che ne sono successe di tutti i colori all'interno del villaggio delle tentazioni. Un inizio decisamente scoppiettante che da questa mattina ...

Temptation Island 2018 in streaming : replica della prima puntata in TV e Video - ecco come : Temptation Island 2018 è iniziato ufficialmente lunedì 9 luglio, andrà in onda, salvo cambiamenti in quel di Mediaset, tutti i lunedì di luglio. Quest’anno il programma condotto da Filippo Bisciglia è arrivato alla 5° edizione ed a settembre si arricchirà anche della versione VIP con alla conduzione Simona Ventura. Vediamo come seguire Temptation Island 2018 in streaming, sia in diretta TV che on demand: cerchiamo di capire dunque come ...

Temptation Island. Valentina e Oronzo sono tornati insieme? La verità dopo il reality : La coppia scoppiata della prima puntata della quinta edizione di ”Temptation Island” è quella formata da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Già prima del via del programma era risaputa l’infedeltà del fidanzato che, nel video di presentazione del reality show condotto dall’ex gieffino Filippo Bisciglia, ha mostrato di essere un uomo pieno di sé e con la ”malattia delle donne”, come lui stesso ha detto. ...

Ida e Riccardo hanno violato il contratto di Temptation Island? La reazione di Filippo : Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2018 vi sono anche Ida e Riccardo, la celebre coppia che si è formata quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne trono over. I due hanno accettato di mettere alla prova il loro neonato sentimento e stando alle prime indiscrezioni le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi. Sta di fatto che, una volta terminate le registrazioni del reality, [VIDEO] Ida e Riccardo ...

GOSSIP Temptation Island/ il conduttore : 'Ida e Guarnieri hanno sbagliato usando IG' : Se Ida e Riccardo hanno smesso di rsi su Instagram dopo la fine di Temptation Island, hanno sbagliato- queste le parole che ha usato il conduttore Filippo Bisciglia per commentare il GOSSIP che sta circolando da giorni sul web sulla coppia del reality. Da quando i due protagonisti del Trono Over di Uomini e donne hanno lasciato la Sardegna, sono tornati attivi sui social network e il primo gesto che hanno notato i fan è che si sono ...

«Temptation Island 2018» : la figuraccia di Oronzo e il coraggio di Valentina : Ogni estate speriamo di sbagliarci, convinti di trovare dei protagonisti che non siano l’ennesima incarnazione del finto macho, del cascamorto, di quello che ha «la malattia delle donne». Peccato che Temptation Island ci confermi che la categoria esista, si sviluppi in maniera silenziosa alla faccia dei Weinstein, dei #MeToo, delle Handmaid’s Tale. Le donne forti che scalano carriere e mettono in riga gli uomini improvvisamente ...