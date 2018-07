Temptation Island | prima puntata | Valentina De Biasi lascia Oronzo Carinola!

uominiedonnenews

: RT questi cervi indifesi se stasera guarderai Temptation Island. - trash_italiano : RT questi cervi indifesi se stasera guarderai Temptation Island. - trash_italiano : SCUSATE PRODUZIONE MA VOI ORONZO DOVEVATE TENERLO FINO ALL'ULTIMA PUNTATA, PER POI PIAZZARLO A UOMINI E DONNE E A T… - trash_italiano : Stasera, durante Temptation Island, mi aspetto che giochiate al #CervoGame! -

(Di martedì 10 luglio 2018) Nelladi2018 le coppie giunte sull’isola delle tentazioni sono in preda ad una crisi di nervi e alcune di loro sembrano in cerca di un pretesto per sbarazzarsi della propria metà. E, fidanzato di, sembra esserci riuscito, tanto da far decidere la fidanzata di mollarlo! Ma vediamo cosa è successo! E’ iniziata la nuova edizione die come sempre il reality condotto da Filippo Bisciglia non ha mancato di sorprendere! Le sei coppie, che vivono separate per mettere alla prova il proprio amore, trascorreranno ventun giorni in un magnifico resort sardo attorniati da tredici splendide donne e tredici affascinanti uomini. Ognuno di loro alla fine, quando sarà il momento dell’ultimo falò, dovrà decidere se uscire con la persona con cui è entrato. Ma ecco cosa è successo nelladel reality!...