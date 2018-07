Temptation Island | Oronzo zimbello dei social Anche i vip lo insultano

Temptation Island - scandalo in prima serata : sfilata di Lati B - la rabbia di Giada / Video : Momenti altamente culturali nel super trash Temptation Island in onda su Canale 5. Le concorrenti donne, il gruppo di single, hanno sfilato in costume. Fisici notevoli ma Giada, una delle fidanzate, ...

Temptation Island - cosa succederà nella 2^ puntata : Oronzo disperato dopo la rottura : Temptation Island 2018 entra nel vivo. Le anticipazioni sulla prossima puntata, in onda lunedì 16 luglio nel prime time di Canale 5, rivelano che avremo modo di vedere un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena, molti dei quali riguarderanno la coppia composta da Oronzo e Valentina, protagonisti indiscussi della prima serata di ieri. I due fidanzati hanno tenuto banco con le loro tormentate scelte d'amore e, sebbene li abbiamo visto dirsi ...

Temptation Island 2018 : chi sono i tentatori e le tentatrici – Foto : Temptation Island 2018 - I tentatori sono arrivati ancora una volta incappucciati, nascosti e con le loro identità ben custodite, neanche fossero delle superstar. Nella prima puntata di Temptation Island 2018 il pubblico ha però potuto vedere i volti dei tentatori e delle tentatrici, alcuni noti ed altri no, e taluni hanno già avuto modo di rendersi protagonisti di liti e scene cult, mandando in crisi le coppie. Ecco dunque chi sono i single ...

Temptation Island - tanti vip contro Oronzo : le reazioni dei social : La prima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha fatto discutere tantissimo i social. Vediamo insieme quali sono state le reazioni di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.. "Da questa esperienza voglio capire se devo perdonarlo per tutta la vita e se lui riuscirà a cambiare..." Loro sono Valentina e Oronzo! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island ...

Temptation Island - Oronzo risponde alle critiche sui social dopo la rottura con Valentina : Valentina e Oronzo sono stati la coppia più discussa della prima puntata di Temptation Island 2018, andata in onda ieri sera su Canale 5. I due infatti hanno già fatto il falò di confronto, e la De Biasi ha deciso di tornare a casa da sola, senza Oronzo Carinola, con cui faceva coppia fissa da dieci anni. Nella prossima puntata vedremo comunque un secondo falò chiarificatore (e scommettiamo che Valentina potrebbe perdonare il suo uomo). ...

Temptation Island Vip : Oscar Branzani e Eleonora Rocchini nel cast? : Oscar Branzani e Eleonora Rocchini faranno Temptation Island Vip? Si sono accesi i riflettori soltanto ieri su Temptation Island versione nip con la sua prima puntata, che ha raccolto davanti al video più di 3 milioni di spettatori. L’attenzione del pubblico è comunque indirizzata anche nei confronti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura subito dopo la fine del programma presentato da Filippo Bisciglia. Quali saranno le ...

Temptation Island : ecco chi è Andrea Dal Corso il tentatore più bello! : La quinta edizione di Temptation Island è partita con il botto. Il popolo del web però non ha fatto a meno di notare un bellissimo single, Andrea Dal Corso, colui che ha avuto uno scontro verbale fin da subito con il fidanzato di Rafaela! Conosciamo meglio il bellissimo tentatore! Durante la prima puntata di Temptation Island abbiamo assistito alla presentazione dei tentatori. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notarne uno in ...

Luca Daffrè/ Temptation Island 2018 - chi è il tentatore con il tatuaggio a forma di cervo? : Un bel cervo e le sue corna in bella vista sul petto atletico e musocolo di Luca Daffrè, uno dei tentatori di Temptation Island 2018 che ieri sera è riuscito ad attirare l'attenzione(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:50:00 GMT)

ORONZO CARINOLA/ Temptation Island 2018 : "Quando avrete il coraggio di..." : Valentina De Biasi e ORONZO CARINOLA sono una delle coppie più attese di Temptation Island 2018. Lui ha dichiarato di aver più volte tradito la fidanzata, lei lo ha sempre perdonato.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Temptation Island - ascolti record per la prima puntata : share oltre il 20% : Lunedì 9 luglio è andata in onda la prima puntata del reality show Temptation Island 2018 su Canale 5. La trasmissione ha subito fatto registrare un primato di ascolti perchè ha segnato il 21,24% in termini di share ed è stata seguita da 3.751.000 telespettatori. Il programma della rete ammiraglia di Mediaset ha dovuto vedersela con la concorrenza di 'Tutto può succedere 3', fiction di Rai 1 giunta alla quarta puntata che quindi poteva vantare ...

Giada dopo Temptation Island scrive alle donne : “Vi ringrazio” : Temptation Island 2018: Giada Giovanelli fa un ringraziamento speciale Ieri sera è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island, e ne sono successe davvero di ogni. Difatti già una coppia è scoppiata. Quale? La coppia composta da Orazio e Valentina. Difatti il primo ha avuto degli atteggiamenti equivoci con diverse tentatrici, facendo molto soffrire la sua fidanzata. Per tale ragione la giovane ha deciso di lasciare ...

Andrea dal Corso/ Andrew di Temptation Island 2018 fa impazzire tutti con i suoi "mocassini di Shrek" : Andrea dal Corso potrebbe essere la vera rivelazione di questa edizione di Temptation Island 2018 che ieri sera è partita col botto e ha fatto impazzire tutte con i suoi "mocassini di Shrek"(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:03:00 GMT)

Valentina - Temptation Island : prime parole dopo la rottura con Oronzo : Temptation Island, Valentina e Oronzo: le prime dichiarazioni della De Biasi Valentina ha deciso di lasciare Temptation Island da sola. La fidanzata di Oronzo ha dichiarato di essere stufa di stare male per colpa dell’atteggiamento di Carinola. In ogni caso, nel corso della prossima puntata vedremo un secondo falò di confronto tra i due. I […] L'articolo Valentina, Temptation Island: prime parole dopo la rottura con Oronzo proviene ...

Temptation Island vola negli ascolti - Giancarlo Scheri - direttore di Canale 5 : 'Miglior debutto di sempre' : Promessa mantenuta, Temptation Island non delude e la puntata di esordio fa il boom di ascolti. Oltre 3.751.000 telespettatori con uno share 21,24%, hanno guardato il docu reality condotto da Filippo ...