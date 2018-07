Temptation Island | Oronzo risponde alle critiche sui social dopo la rottura con Valentina

blogo

: SCUSATE PRODUZIONE MA VOI ORONZO DOVEVATE TENERLO FINO ALL'ULTIMA PUNTATA, PER POI PIAZZARLO A UOMINI E DONNE E A T… - trash_italiano : SCUSATE PRODUZIONE MA VOI ORONZO DOVEVATE TENERLO FINO ALL'ULTIMA PUNTATA, PER POI PIAZZARLO A UOMINI E DONNE E A T… - trash_italiano : RT questi cervi indifesi se stasera guarderai Temptation Island. - trash_italiano : Stasera, durante Temptation Island, mi aspetto che giochiate al #CervoGame! -

(Di martedì 10 luglio 2018)sono stati la coppia più discussa della prima puntata di2018, andata in onda ieri sera su Canale 5. I due infatti hanno già fatto il falò di confronto, e la De Biasi ha deciso di tornare a casa da sola, senzaCarinola, con cui faceva coppia fissa da dieci anni. Nella prossima puntata vedremo comunque un secondo falò chiarificatore (e scommettiamo chepotrebbe perdonare il suo uomo). Sui, tuttavia, non sono mancati commenti e, eha deciso di ringraziare il pubblico che l'ha appoggiata nella scelta.ne è certa: secondo leinon cambierà MAI! #Un post condiviso da(@_official) in data: Lug 9, 2018 at 2:51 PDT prosegui la letturasuilaconpubblicato su ...