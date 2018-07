Temptation Island | Oronzo abbandonato da Valentina e attaccato sul web

Temptation Island - Oronzo risponde alle offese social! : Oronzo Carinola, è probabilmente il personaggio più discusso della quinta edizione di Temptation Island . A causa della sua malattia per le donne è stato preso di mira dal popolo del web. Ecco come risponde alle accuse! Oronzo Carinola è approdato alla quinta edizione di Temptation Island insieme alla sua fidanzata Valentina De Biasi. La ragazza durante la clip di presentazione ha rivelato che il suo ragazzo l’ha tradita più volte, ...

Temptation Island - Giada e Francesco ancora insieme? Primo indizio : Giada e Francesco di Temptation Island ancora fidanzati? Arriva un indizio dai social Come sarà andata a finire tra Giada e Francesco al termine di Temptation Island?! Il falò di confronto tra i due avrà avuto il lieto fine oppure no?! Al momento non possiamo far altro che aspettare la messa in onda delle varie […] L'articolo Temptation Island, Giada e Francesco ancora insieme? Primo indizio proviene da Gossip e Tv.