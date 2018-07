Temptation Island | Mediaset gode | share da trionfo per Maria De Filippi e Pier Silvio

Ascolti tv di ieri : boom per Temptation Island 2018 - batte Tutto può succedere : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 9 luglio, dove in prime time c'è stato il debutto di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha trionfato nella gara degli Ascolti serali, battendo la quarta puntata della fiction Tutto può succedere trasmessa su Raiuno e confermando così la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista. Vince ...

Nilufar Addati Vs Oronzo Carinola/ Temptation Island 2018 - chi di critica ferisce - di critica.... : Il popolo dei social non le perdona il "tradimento" a Uomini e donne e risponde a tono alle sue accuse ad Oronzo Carinola durante la prima puntata di Temptation Island 2018(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Chi è Nikita Pelizon? Occhi azzurri e bellezza sconfinata : ecco la meravigliosa tentatrice di Temptation Island [GALLERY] : Nikita Pelizon è una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island, la bella 24enne di Trieste protagonista del reality di Canale 5 Nikita Pelizon è una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island 6. La 24enne si è messa in mostra per la sua bellezza all’interno del reality di Canale 5, ma chi è la bella modella di Trieste? Nikita ha dei profondi Occhi azzurri e tanta voglia di sfondare nel mondo dello ...

Temptation Island : ORONZO e VALENTINA - chiarimento nella seconda puntata? : Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation island, il pubblico da casa ha avuto modo di conoscere la coppia formata da ORONZO Carinola e VALENTINA De Biasi, protagonista assoluta dell’esordio del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Fidanzati da dieci anni, i due hanno mostrato fin dai primi minuti dei “segni di stanchezza” riguardo alla loro storia d’amore: delusa dai vari tradimenti di ...

Temptation Island - prima puntata : Valentina De Biasi lascia Oronzo Carinola! : Nella prima puntata di Temptation Island 2018 le coppie giunte sull’isola delle tentazioni sono in preda ad una crisi di nervi e alcune di loro sembrano in cerca di un pretesto per sbarazzarsi della propria metà. E Oronzo, fidanzato di Valentina, sembra esserci riuscito, tanto da far decidere la fidanzata di mollarlo! Ma vediamo cosa è successo! E’ iniziata la nuova edizione di Temptation Island e come sempre il reality condotto da ...

Temptation Island - l'orrore contro Valentina : 'Ora ti faccio piangere' : Dopo la prima puntata di Temptation Island è scoppiato il caso attorno a Oronzo Carinola , diventato subito il concorrente più criticato del reality. Il suo scopo era riconquistare la fidanzata ...

Temptation Island Vip : ecco quando andrà in onda con la conduzione di Simona Ventura : Temptation Island Vip è ormai una certezza!! Anche la stessa conduttrice, Simona Ventura, lo ha annunciato direttamente dai suoi profili social: prestissimo la vedremo al timone del reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni, ma stavolta con persone note! Noi siamo in grado di dirvi in anteprima quando andrà in onda su Canale 5. Temptation Island Vip da martedì 4 settembre su canale 5 Super Simo, torna in grande spolvero alla conduzione ...

Lara e Michael si sono lasciati dopo Temptation Island? : Temptation Island: è finita tra Lara e Michael? Lara e Michael sono due dei nuovi protagonisti di Temptation Island. E’ stata lei a chiedere di voler partecipare al programma, per capire se dopo due anni e mezzo di relazione può fidarsi del suo compagno. Ieri è stato soltanto il primo degli appuntamenti previsti del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma iniziano già a trapelare in rete le prime indiscrezioni riguardanti il futuro ...

Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share : Ascolti tv prima puntata Temptation Island 2018: boom per il programma di Filippo Bisciglia Passano gli anni ma Temptation Island non stanca mai! E la prova arriva dagli Ascolti tv: la prima puntata dell’edizione 2018 è stata vista da circa tre milioni settecento mila persone, con picchi di quattro milioni. Il programma di Filippo Bisciglia […] L'articolo Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share proviene ...

Replica Temptation Island 2018 : dove rivedere la prima puntata : Replica Temptation Island 2018: dove rivedere la prima puntata con Filippo Bisciglia dove rivedere la prima puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La Replica di lunedì 9 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla […] L'articolo Replica Temptation ...

Anticipazioni Temptation Island : Gemma consola Ida e Oronzo si pente : Oronzo Carinola e Gemma Galgani nella seconda puntata di Temptation Island La prima puntata di Temptation Island si è consumata ieri sera. La settimana d’esordio del reality ha creato incomprensioni tra le sei coppie di fidanzati, portando a un falò di confronto anticipato. Come svelato nei giorni scorsi da Maria De Filippi, una delle coppie del programma non ha superato i primi sette giorni di gioco, arrivando a chiudere ...

Oronzo di Temptation Island risponde alle critiche anche dei vip : Temptation Island, pioggia di critiche per Oronzo Carinola: lui risponde Lunedì 9 luglio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, il reality dell’estate di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e presentato da Filippo Bisciglia. A catturare maggiore attenzione sui social è stato il finto macho, il cascamorto, quello che ha la “malattia delle donne” Oronzo Carinola. Fidanzato ...

Ascolti tv di ieri : esordio boom per Temptation Island 2018 che batte Tutto può succedere : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 9 luglio, dove in prime time c'è stato il debutto di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha trionfato nella gara degli Ascolti serali, battendo la quarta puntata della fiction Tutto può succedere trasmessa su Raiuno e confermando così la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista. Vince ...

Ascolti TV | Lunedì 9 luglio 2018. Partenza sprint di Temptation Island (21.2%) - Tutto Può Succedere 15.4% : Temptation Island Su Rai1 la fiction in prima visione Tutto Può Succedere 3 – in onda dalle 21.38 alle 23.29 – ha conquistato 3.132.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 7 minuti (2.926.000 – 13.7%) – la prima puntata di Temptation Island 5 – in onda dalle 21.23 alle 0.31 – ha raccolto davanti al video 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli ...