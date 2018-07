Temptation Island | l' orrore contro Valentina | ' Ora ti faccio piangere'

Temptation Island Vip : ecco quando andrà in onda con la conduzione di Simona Ventura : Temptation Island Vip è ormai una certezza!! Anche la stessa conduttrice, Simona Ventura, lo ha annunciato direttamente dai suoi profili social: prestissimo la vedremo al timone del reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni, ma stavolta con persone note! Noi siamo in grado di dirvi in anteprima quando andrà in onda su Canale 5. Temptation Island Vip da martedì 4 settembre su canale 5 Super Simo, torna in grande spolvero alla conduzione ...

Lara e Michael si sono lasciati dopo Temptation Island? : Temptation Island: è finita tra Lara e Michael? Lara e Michael sono due dei nuovi protagonisti di Temptation Island. E’ stata lei a chiedere di voler partecipare al programma, per capire se dopo due anni e mezzo di relazione può fidarsi del suo compagno. Ieri è stato soltanto il primo degli appuntamenti previsti del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma iniziano già a trapelare in rete le prime indiscrezioni riguardanti il futuro ...

Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share : Ascolti tv prima puntata Temptation Island 2018: boom per il programma di Filippo Bisciglia Passano gli anni ma Temptation Island non stanca mai! E la prova arriva dagli Ascolti tv: la prima puntata dell’edizione 2018 è stata vista da circa tre milioni settecento mila persone, con picchi di quattro milioni. Il programma di Filippo Bisciglia […] L'articolo Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share proviene ...

Replica Temptation Island 2018 : dove rivedere la prima puntata : Replica Temptation Island 2018: dove rivedere la prima puntata con Filippo Bisciglia dove rivedere la prima puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La Replica di lunedì 9 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla […] L'articolo Replica Temptation ...

Anticipazioni Temptation Island : Gemma consola Ida e Oronzo si pente : Oronzo Carinola e Gemma Galgani nella seconda puntata di Temptation Island La prima puntata di Temptation Island si è consumata ieri sera. La settimana d’esordio del reality ha creato incomprensioni tra le sei coppie di fidanzati, portando a un falò di confronto anticipato. Come svelato nei giorni scorsi da Maria De Filippi, una delle coppie del programma non ha superato i primi sette giorni di gioco, arrivando a chiudere ...

Oronzo di Temptation Island risponde alle critiche anche dei vip : Temptation Island, pioggia di critiche per Oronzo Carinola: lui risponde Lunedì 9 luglio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, il reality dell’estate di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e presentato da Filippo Bisciglia. A catturare maggiore attenzione sui social è stato il finto macho, il cascamorto, quello che ha la “malattia delle donne” Oronzo Carinola. Fidanzato ...

Ascolti tv di ieri : esordio boom per Temptation Island 2018 che batte Tutto può succedere : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 9 luglio, dove in prime time c'è stato il debutto di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha trionfato nella gara degli Ascolti serali, battendo la quarta puntata della fiction Tutto può succedere trasmessa su Raiuno e confermando così la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista. Vince ...

Ascolti TV | Lunedì 9 luglio 2018. Partenza sprint di Temptation Island (21.2%) - Tutto Può Succedere 15.4% : Temptation Island Su Rai1 la fiction in prima visione Tutto Può Succedere 3 – in onda dalle 21.38 alle 23.29 – ha conquistato 3.132.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 7 minuti (2.926.000 – 13.7%) – la prima puntata di Temptation Island 5 – in onda dalle 21.23 alle 0.31 – ha raccolto davanti al video 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli ...

“Ecco che ha combinato Riccardo”. Temptation Island - ora si spiega l’arrivo di Gemma in soccorso di Ida! Spunta pure la foto : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i ‘famosi’ di questa edizione di Temptation Island appena iniziata. Lei, 37 anni, parrucchiera con un figlio e lui, 39 anni, operaio di Taranto, si sono conosciuti e innamorati al trono over di Uomini e Donne sette mesi fa circa e ora testano la solidità del loro rapporto nel docu reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da poco, mentre le altre coppie sono più rodate ...

Temptation Island trionfa : Filippo Bisciglia premiato dagli ascolti : Filippo Bisciglia: boom di ascolti per la prima puntata di Temptation Island Non esiste un argomento che scaldi di più gli animi delle corna. La quinta edizione di Temptation Island ha fatto il pieno di ascolti. Il reality show dell’estate della rete ammiraglia del Biscione, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha raccolto davanti al video 3.751.000 telespettatori pari al 21,2% di share. Continua a primeggiare ...

Chi è Teresa Langella? Da corteggiatrice di Uomini e Donne a tentatrice di Temptation Island : la napoletana di nuovo in tv [GALLERY] : Teresa Langella è una delle tentatrici protagoniste di Temptation Island, la bella napoletana è stata anche corteggiatrice del programma ‘Uomini e Donne’ Teresa Langella ieri è apparsa tra le tentatrici del programma Temptation Island. La bella napoletana però non è del tutto sconosciuta al pubblico di Canale 5. Bruna, con occhi ammalianti e bellezza mediterranea, la meravigliosa ragazza ha fatto la sua apparizione in tv a ...

Temptation Island Seconda puntata : Riccardo Guarnieri impazzisce e spacca tutto! : Se la prima puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena, la Seconda lascerà il telespettatore senza fiato. Riccardo Guarnieri spaccherà tutto ciò che troverà nel villaggio sardo! Ecco perchè! E’ partito il reality show più bollente dell’estate, Temptation Island versione classica. La prima puntata è stata abbastanza movimentata, le fidanzate hanno iniziato ad approcciarsi con i single, ma anche i ragazzi non si sono ...

Temptation Island 2018 - Oronzo protagonista (in negativo) della puntata : “Mo’ la faccio piangere”. Ma poi a piangere è lui : I falò sono tornati a riscaldare l’isola dei tentatori (e delle corna), quella in onda su Canale 5. Il programma più surreale dell’estate, Temptation Island appunto, è tornato a mostrarci le debolezze – più o meno ostentate – di alcune tipologie di coppie italiane: i telespettatori da casa si immedesimano in loro e si divertono con le uscite infelici dei propri protagonisti. Poco importa se le intenzioni di coppie e tentatori sono ...

Temptation Island - colpo di scena al falò : Valentina lascia Oronzo Carinola. 'Sto di m**da - ma me la vado a riprendere' : di Ida Di Grazia colpo di scena nella prima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5, c'è già un addio. Dopo 10 anni Valentina ha deciso di mettere fine alla sua storia con Oronzo . A chiedere ...