Temptation Island | i vip contro Oronzo Da Simona Ventura a Facchinetti | ' Valentina

Temptation Island vola negli ascolti - esordio da 3.751.000 : Promessa mantenuta, Temptation Island non delude e la puntata di esordio fa il boom di ascolti. Oltre 3.751.000 telespettatori con uno share 21,24%, hanno guardato il docu reality condotto da Filippo ...

Ascolti Boom per Temptation Island 2018 - miglior risultato di sempre : Ascolti record per la prima puntata di Temptation Island Partenza record per la quinta edizione di Temptation Island su Canale 5. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 spettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di ...

Simona Ventura - il grande ritorno con Temptation Island Vip. Annuncio su Instagram : Dopo la grande paura per il figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura torna a sorridere e annuncia su Instagram l’arrivo di Temptation Island Vip. Da tempo ormai circolavano voci riguardo la versione vip del noto reality di Maria De Filippi, ma la conferma è arrivata solo in queste ore. A darla è stata proprio Super Simo, che su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae negli studi di Temptation Island con indosso un abito scintillante ...

Chi è Margherita Badami? La sensuale tentatrice che pare interessata a Riccardo protagonista di Temptation Island [GALLERY] : Margherita Badami è una delle sexy tentatrici protagoniste di Temptation Island 6, conosciamo meglio la sensuale romana che abita a Milano Margherita Badami è una delle sexy tentatrici di Temptation Island. La bella mora vanta curve mozzafiato e lineamenti del viso perfetti. Sulla pagina social della romana ci sono foto che mettono in mostra la bellezza della giovane modella residente a Milano, che è attualmente impegnata nel reality di ...

Ascolti tv - il trash non delude mai : buona la prima per "Temptation Island" : Mediaset va sul sicuro. La combo reality-trash resta quella vincente ed è in grado di far schizzare gli Ascolti anche nella stagione estiva, quando i palinsesti sono scarichi e l'Auditel piange. La prima...

“Ti faccio piangere”. Orrore a Temptation Island : è successo davvero (roba surreale). Il pubblico è sotto choc per il gesto di un concorrente : Ci siamo: Temptation Island 5 è iniziato. Neanche una puntata e già ci sono stati fiumi di lacrime, litigi, qualche primo approccio, persino un falò di confronto. Per chi non avesse seguito la prima puntata (che è andata in onda su Canale 5 lunedì 9 luglio 2018), sono 6 le coppie sposate e senza figli che partecipano al reality e che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Uno show surreale che, però, piace al pubblico che, ...

Temptation Island - Valentina lascia Oronzo. La Rete e i vip sono con lei : Le nuove puntate di Temptation Island ci hanno riservato grandi emozioni, ma hanno creato, come sempre, anche accese polemiche. Soprattutto per quanto riguarda la storia fra Valentina e Oronzo, terminata dopo il primo falò a causa dell’atteggiamento di lui. Fidanzati da dieci anni, i due sono rimasti insieme nonostante i tradimenti di lui, emersi anche a Temptation Island. Quando si è trovato nel villaggio dei fidanzati con le single ...

Oronzo dopo Temptation Island : lo sfogo social contro le critiche : Temptation Island, Oronzo sbotta sui social: lo sfogo contro le critiche ricevute sul web Oronzo Carinola è senza dubbio stato il protagonista indiscusso della prima puntata di Temptation Island. Il ragazzo ha subito messo in mostra la sua ‘malattia per le donne’. Senza farsene sfuggire una, il fidanzato di Valentina ha osservato tutte le single […] L'articolo Oronzo dopo Temptation Island: lo sfogo social contro le critiche ...

Temptation Island - Ida e Riccardo si sono lasciati? La notizia a poche ore dalla diretta : Questa sera su canale 5 torna Temptation Island, tra le coppie che metteranno alla prova il loro amore sotto l'occhio vigile di Filippo Bisciglia ci sono Ida Platano e Riccardo...

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island 2018 lunedì 16 luglio - le coppie messe a dura prova : Le Anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island 2018 vengono direttamente dal filmato mandato in onda su Canale 5: Raffaela è disperata per Andrea che sembra sempre più vicino a Teresa. Non sappiamo se tutti la ricordate ma noi sì: lei è la Teresa Langella di Uomini e Donne, una corteggiatrice che andò nel programma quando era appena 18enne e che fece molto parlare per la sua avvenenza. Poi si fece strada nel mondo dello spettacolo ...

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni e incertezze : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

Riccardo e Ida si sono lasciati? Ecco cos'è successo a Temptation Island : Arrivano direttamente da DavideMaggio.it le prime informazioni su Riccardo e Ida di Temptation Island: si sono lasciati? Stanno ancora insieme? Sulle coppie abbiamo già scoperto qualcosa ma era proprio su loro due che avevamo grossi dubbi: come sapete, Chi aveva pubblicato delle foto che vedono Gemma Galgani andare nel villaggio per consolare Ida ma a corredo di quelle foto non c'è stata alcuna didascalia e quindi tutti siamo rimasti con tanti ...

Le coppie di Temptation Island 2018 che si sono lasciate : Quali coppie di Temptation Island 2018 si sono lasciate? L'appuntamento più atteso dell'estate è finalmente arrivato, questa sera andrà in onda la prima puntata della nuova edizione e ci aspettano settimane ricche di gossip e anticipazioni sulle coppie. Il tutto, però, non sarà di certo ufficiale: soltanto ai falò di confronto scopriremo se i fidanzati sono usciti insieme dal programma o meno, e soprattutto potrebbero esserci stati ulteriori ...

Chi è Francesco Pensa? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Giada di Temptation Island 2018 : Volete sapere chi è Francesco Pensa? Uno dei protagonisti di Temptation Island 2018: è entrato a far parte di un cast di fidanzati e corteggiatori su cui tutti stanno chiacchierando e lui certamente riuscirà a emergere durante questa avventura televisiva, visto che ha detto apertamente qual è il suo più grande difetto... la gelosia! E molte coppie delle precedenti edizioni hanno regalo degli show esilaranti proprio per colpa della gelosia. Per ...