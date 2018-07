Temptation Island | ascolti record per la prima puntata | share oltre il 20%

Blastingnews

(Di martedì 10 luglio 2018) Lunedì 9 luglio è andata in onda ladel reality show2018 su Canale 5. La trasmissione ha subito fatto registrare unto diperchè ha segnato il 21,24% in termini died è stata seguita da 3.751.000 telespettatori. Il programma della rete ammiraglia di Mediaset ha dovuto vedersela con la concorrenza di 'Tutto può succedere 3', fiction di Rai 1 giunta alla quartache quindi poteva vantare una fetta di pubblico già fidelizzato alla visione. In ogni modo, il competitor della televisione pubblica ha comunque fatto registrare buoniperchè ha raggiunto il 15,40% in termini die ha messo davanti al piccolo schermo 3.132.000 telespettatori. Miglior esordio di sempre perE' stato quindi un debutto daquello delladi2018. Il reality estivo di Canale 5,che la ...