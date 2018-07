' Teatro per tutti' | un percorso per crescere in amicizia

Inaugura la mostra fotografica "Interpretazioni del Fuoco" per la XI edizione del Teatro del Fuoco : ...unica di scatti per emozionare i visitatori e per far conoscere la ricchezza delle identità locali e la varietà del patrimonio culturale del circuito arabo-normanno che anticipa gli spettacoli del ...

Il Teatro è sotto le stelle : una rassegna per otto spettacoli : Gli abbonamenti per tutti gli otto spettacoli hanno un costo intero di 35 euro, pensionati , over 65, a 25 euro. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 366.3213691 o cliccare su www.

Villa Romana di Positano - per il primo agosto apertura ufficiale. Si prepara una grande estate - pronto il Positano Teatro Festival : ... e poi alla Chiesa Nuova, ma vi aggiorneremo di eventuali dettagli e modifiche, poi ci sono anche molte altre iniziative, come mostre artisti cinema e spettacoli.

Cultura. Grande successo per "Colpi di scena" - una 4 giorni dedicata al Teatro giovanile : ... a Faenza il teatro Masini e il suo Ridotto, i Teatri Sarti ed Europa, la Casa del teatro; a Forlì i Teatri Diego Fabbri, Il Piccolo, Testori, Guattari, , gli spettacoli sono stati rappresentati ...

Tempo imperfetto per il Teatro diffuso : I primi tre spettacoli al Parco Sant'Osvaldo: martedì 10 'Il ritratto del leone' con Aida Talliente, Giorgio Pacorig e Cosimo Miorelli, prodotto da Hybrida Space: un viaggio sonoro che celebra uno ...

Musica in aeroporto - concerti di opera lirica con i giovani talenti del Teatro dell'Opera : L'area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e il molo B dedicato ai voli nazionali ed europei dell'aeroporto di Fiumicino hanno ospitato, questa mattina, due esibizioni di Musica ...

Perché un festival di Teatro ha coniato una sua criptovaluta : Macao a Santarcangelo (foto di Luca Chiaudano) Cosa accomuna uno dei festival più noti in Italia nell’ambito del teatro e delle arti performative alle criptomonete tanto amate da trader (e speculatori)? A mettere insieme i due fronti, per trovare una nuova sintesi, ha pensato la 48esima edizione del Santarcangelo festival, a Santarcangelo di Romagna (6-15 luglio), che, in collaborazione con il centro indipendente milanese per le arti, la cultura ...

Bonisoli visita Teatro Peruzzelli a Bari : Bari, 04 LUG - "Bari è una realtà molto interessante, dove penso che l'affiancare quello che è un approccio culturale classico e tradizionale con delle contaminazioni del contemporaneo possa ...

Arena di Verona - la Soprintendenza boccia il 'tetto' per l'anfiTeatro : Il progetto voluto dalla precedente amministrazione, guidata da Tosi, è stato giudicato invasivo non solo per l'Arena, ma anche per la piazza Bra su cui si affaccia

Teatro : il recupero può partire : 'L'intervento - ha affermato l'assessore alla Cultura, Roberta Pareto - restituisce alla città un luogo importante per eventi e spettacoli. In questi anni sono state fatte diverse manifestazione, la ...

Svelato il Barton Park : un'area verde - un'arena e un Teatro per tutti i cittadini : Nel corso della giornata, all'interno del parco, sono previsti giochi, attività e spettacoli rivolti ai più piccoli, ma anche un flash mob con momenti di allenamento e dimostrazioni dedicate a ...

Chiaro di Luna - un mese di cinema e Teatro con apericena sotto le stelle : L'ingresso a tutti gli spettacoli è libero. E ogni sera, per chi lo desidera, a partire dalle 20 nel piazzale antistante l'auditorium si può consumare un apericena, organizzato dall'Oratorio ...

La 4° edizione di META - il Meeting delle Accademie Teatrali Europee al Teatro della Pergola Meeting of European Theatre Academies 2018 : ... una serie di seminari, conferenze, workshops e spettacoli sui metodi delle pedagogie Teatrali applicate nelle Accademie Europee. La manifestazione rivolta principalmente ai giovani studenti attori e ...

Musica : trionfo per l'Aida in anfiTeatro El Jem in Tunisia : El JEM - "La cultura è un elemento portante della politica estera e sicuramente è una priorità del mio mandato. Quindi se abbiamo realizzato questo evento è anche perché credo molto nel valore della ...