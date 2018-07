Taxi | la decisione dell’Antitrust e quella riforma che non arriverà mai

wired

(Di martedì 10 luglio 2018) Il trasporto pubblico non di linea continua a essere regolato a suon di sentenze e giudizi. C’è poco da fare. D’altronde ogni ambizione di regolamentarlo davvero e aprirlo alla concorrenza è andato malissimo, perfino Renzi il rottamatore si è scontrato più volte con la micidiale lobby deisti, che è riuscita a ridurre ai minimi termini piattaforme come Uber. E nella sostanza a lasciare tutto com’è. Stavolta arriva per fortuna unapositiva per il mercato,dell’autorità antitrust che toglie ogni valore alle clausole di esclusiva che molte cooperative radioimpongono ai loro aderenti. Impedendo loro di offrire corse tramite canali diversi fra cui le applicazioni come my, da cui l’istruttoria è partita. Lariguarda tre cooperative romane e altrettante milanesi ma è evidentemente destinata a difendere (almeno) questo pur ristretto e residuale spazio di ...