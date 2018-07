Taranto | sotto sequestro 16 tonnellate di cibi surgelati scaduti | un denunciato

Surgelati scaduti e bottiglie d’acqua sotto il sole - operazione dei Nas a Taranto e Bologna : Surgelati scaduti , etichette contraffatte e bottiglie d’acqua sotto il sole .È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nas di Taranto e Bologna . Sono 3mila e 600 le bottiglie sequestrate in supermercato bolognese, per un valore complessivo di 1.300 euro, nel corso di un’attività di vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla contraffazione degli alimenti e delle bevande. Il responsabile dell’attività commerciale è ...

Ilva - operai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...