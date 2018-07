Tannino | significato ed effetti

ideegreen

(Di martedì 10 luglio 2018) Spesso si collega ilai vini, edvamente c’è un nesso tra questo prodotto e la sostanza di cui vogliamo parlare, ma c’è molto di più da dire sul, da sapere e da approfondire. Oltretutto non la incontriamo solo nei vini rossi ma anche nei frutti di kaki, nel sorbo domestico, nel nespolo e nel corniolo, cotogno. Se si vuole ricavare ilin natura lo si trova in abbondanza nelle cortecce di piante come quercia, castagno, abete, acacia ma non solo. Questa sostanza non è solo a tavola o nei boschi, la troviamo anche nella bottega di molti pittori che, ai tempi, lo temevano perché, sprigionandosi da supporti già stagionati, poteva macchiare di scuro alcune parti del dipinto e rovinarlo in un colpo, definitivamente. (altro…)edIdee Green.