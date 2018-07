: Tajani, un mld da Ue per Libia e Niger - TelevideoRai101 : Tajani, un mld da Ue per Libia e Niger - zazoomnews : Tajani 1 mld da Ue per Libia e Niger - #Tajani #Libia #Niger - vogliolapace : Tajani, 1 mld da Ue per Libia e Niger Convogliare nuovi stanziamenti per gestione crisi migratoria -

Appello del presidente dell'Europarlamentoaffinché tutti i nuovi fondi che saranno stanziati dall'Ue per l'Africa "dovranno essere spesi per lae il", per aiutarli a gestire i flussi migratori. Si tratta di 500 milioni aggiuntivi del fondo europeo per l'Africa, cui dovrebbe sommarsi altrettanto dai finanziamenti nazionali Rientrato dalla missione in, ha annunciato una serie di proposte, come la creazione di una "lista nera dei trafficanti di uomini". Vanno inoltre "rafforzate" le frontiere libiche a Sud(Di martedì 10 luglio 2018)