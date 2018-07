Svizzera denuncia dazi Usa a Wto

trend-online

: @nina_ju_ Finché la legge non punisce a dovere sarà sempre così... Prova ad andare in Svizzera in giro con punteruo… - Frank_Gira : @nina_ju_ Finché la legge non punisce a dovere sarà sempre così... Prova ad andare in Svizzera in giro con punteruo… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Laè l'ottavo Paese a presentareal Wto contro istatunitensi su acciaio e alluminio. In una nota del ministero dell'economia svizzero si legge che "le tariffe aggiuntive, che secondo gli Stati Uniti sono state introdotte per proteggere la sicurezza nazionale, non sono giustificate". In base al regolamento del Wto, ...