Svelato il trailer di Rocco Schiavone 2 video | Marco Giallini torna su Rai2 con i

Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato Svelato : Un trailer a porte chiuse di Kingdom Hearts 3 è stato mostrato in seguito alla conferenza Microsoft all'E3, e in tale occasione si sarebbe potuto intravvedere un nuovo minaccioso nemico, riporta VG247.Il trailer era infatti a porte chiuse ma qualche furbetto ha ben pensato di catturare qualche immagine con il telefono, e nonostante la scarsa qualità del video, si può chiaramente vedere il ritorno di Pence e, soprattutto, un nuovo possibile ...

Svelato il trailer di Luke Cage 2 - il supereroe di Harlem torna su Netflix dal 22 giugno (video) : Il supereroe a prova di proiettile si mostra nel nuovo trailer di Luke Cage 2. A due anni di distanza dalla pubblicazione della prima stagione, dal 22 giugno arrivano su Netflix i nuovi episodi della serie Marvel incentrata sul personaggio creato dai fumetti da Stan Lee e Roy Thomas. Nel trailer di Luke Cage 2, il protagonista interpretato ancora una volta da Mike Colter affronta la nuova minaccia di Harlem rappresentata dalla 'regina' Mariah ...

E3 2018 : Forza Horizon 4 Svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

Svelato Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita - trailer e Battle Royale : Call of Duty Black Ops 4 ha finalmente un trailer. Il gioco sarà disponibile sul mercato dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Atcivision e Treyarch hanno infatti mostrato, proprio come annunciato in precedenza, il primo trailer dedicato al comparto multiplayer del gioco. Guardando il trailer è possibile conoscere i primi dettagli legati alle armi e al gameplay, lo trovate in basso. Tutto su Call of Duty Black Ops 4 Il ...

