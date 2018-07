Svelati 8 nuovi personaggi di Street Fighter V Stagione 4? Rimane un solo mistero

Shenmue I & II : Nuovi dettagli Svelati : Nella giornata di ieri è stata ufficialmente svelata la data di uscita di Shenmue I & II, la collection in HD che racchiude i primi due capitoli della serie, prevista su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 21 Agosto 2018, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli. Nuovi dettagli per Shenmue I & II Di seguito le nuove informazioni appena diffuse: Il gioco proporrà il medesimo gameplay della versione ...

Shenmue I & II : Data di uscita e nuovi dettagli Svelati : Annunciato diversi mesi fa, Shenmue I & II ha finalmente una Data di uscita ufficiale, a svelarlo sono stati gli store ufficiali. Nell’attesa di mettere le mani su Shenmue III rinviato purtroppo al 2019, Yu Suzuki e SEGA sono lieti di annunciare l’imminente arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One. Shenmue torna su PC, PS4 e Xbox One con una Collection Nel 1986, il giovane Ryo Hazuki torna nel dojo del ...

Death Stranding : Svelati nuovi dettagli sulle mani di Sam : L'account Twitter di Kojima Productions è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, e come possiamo vedere l'argomento del giorno sono niente meno che le mani del nostro povero Sam.Forse i più attenti lo avranno notato, ma vale la pensa sottolineare come spesso i trailer del gioco risaltano proprio le mani di Sam, per cui deve trattarsi sicuramente di qualcosa di importante e non a caso Kojima Productions ha deciso di approfondire ...

Metro Exodus : Svelati nuovi dettagli sulle fazioni - i mutanti e i pericoli che i giocatori incontreranno nel titolo di 4A Games : Subito dopo la conclusione dell'E3 2018, 4A Games ha aggiornato il sito ufficiale di Metro: Exodus con molti nuovi dettagli sul gioco. Le nuove informazioni riguardano principalmente fazioni, pericoli e mutanti che il giocatore incontrerà nel corso dell'avventura. Finora, i dettagli sono stati elencati per le stagioni invernali e primaverili e possiamo aspettarci presto altre informazioni sulle altre stagioni.Come segnala Gamingbolt, i nuovi ...

Sekiro Shadows Die Twice : Nuovi dettagli Svelati : Hidetaka Miyazaki di From Software ci delizia con Nuovi e interessanti dettagli per Sekiro Shadows Die Twice, che naturalmente vogliamo condividere con voi di seguito, anticipandovi che il titolo è atteso per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli per Sekiro Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli diffusi da From Software: La progettazione è iniziata dopo il lancio del DLC di Bloorborne, durante lo sviluppo di Dark Souls ...

The Last of US 2 : Nuovi dettagli Svelati : Durante l‘E3 2018 di Sony, abbiamo avuto modo di vedere in azione il primo Gameplay di The Last of US 2. Quest’oggi ci giungono Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per The Last of US 2 Tramite un botta e risposta con il creative director Neil Druckmann, veniamo a conoscenza dei seguenti dettagli: Ellie sarà costantemente in contatto con l’ambiente circostante, con la ...

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a tema Coachella : Svelati nuovi particolari sulle nozze : svelati nuovi particolari sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: le nozze tanto attese in estate potrebbero riservare grandi sorprese. A pochi giorni dal gran matrimonio reale in Gran Bretagna tra Harry e Meghan, il settimanale Chi rivela alcuni dettagli sulle nozze più attese in Italia: quelle tra il rapper Fedez e la influencer e blogger di moda Chiara Ferragni, rientrati a Milano da pochi giorni a seguito alla gravidanza e al parto di ...