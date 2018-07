Surface Go | presentazione già oggi ?

surface-phone

(Di martedì 10 luglio 2018) Mentre si discute animatamente su quello che sarà il futuro diAndromeda, e sempre che questo dispositivo abbia un futuro, cosa ormai non sicura alla luce delle ultime indiscrezioni, Microsoft ha pubblicato un curioso “suggerimento” sul profilo Twitter ufficiale dedicato ai dispositiviche avverte su quale potrebbe essere il prossimo device in arrivo. Where willgo next? pic.twitter.com/9lz3MJmBAT — Microsoft(@) July 9, 2018 Osservando più nel dettaglio l’immagine si scopre anche che il nuovo prodotto verrà svelato, 10 Luglio, e il pensiero corre subito a quel “Go”, questo dovrebbe essere il nome, tanto chiacchierato in queste settimane e che dovrebbe rappresentare l’entry level, la soglia di ingresso alla famiglia dei convertibili di casa Microsoft. Dopo quindi oltre 3 anni dal lancio di3, eliminato poi dalla ...