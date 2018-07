Surface GO | alcune caratteristiche interessanti!

surface-phone

: Microsoft Surface Go, ufficiale il 2-in-1 piccolo, leggero ed economico Microsoft ha annunciato ufficialmente il nu… - arocco1992 : Microsoft Surface Go, ufficiale il 2-in-1 piccolo, leggero ed economico Microsoft ha annunciato ufficialmente il nu… - notiveri : Le cose che si trovano sul fondo di un canale ad #Amsterdam: Due canali e un pezzo di fiume sono stati prosciugati… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Come ormai tutti voi saprete, Microsoft ha da pochissimo annunciato al mondo intero un nuovo modello da aggiungere alla gamma: ilGO! A differenza degli altri modelli, ilGO si va a collocare in una fascia di mercato consumer (prezzo a partire da 399$) che fa concorrenza a dispositivi di qualità indiscussa come l’iPad Pro! Ma quali sono leprincipali (hardware e non) diGO? Dunque, oltre al fattore prezzo, che a mio avviso risulta essere l’aspetto più interessante del prodotto, si aggiungono altre duehardware da acquistare separatamente: ilMobile Mouse, Signature Type Cover ePen! DelMobile Mouse ve ne abbiamo parlato già in questo articolo, mentre per quanto riguarda la type cover, Microsoft ha introdottodavvero interessanti, tra cui i tasti retroilluminati, ...