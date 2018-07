Supercoppa di Spagna | caos sulla finale | il Siviglia attacca la Federazione

Spagna - la Supercoppa si giocherà in gara unica : Tangeri probabile sede : Il match tra Barcellona e Siviglia non si disputerà con la formula andata e ritorno, ma in gara unica. Dalla FIFA, si attende la conferma di Tangeri come sede. L'articolo Spagna, la Supercoppa si giocherà in gara unica: Tangeri probabile sede è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.