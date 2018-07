Sull' arte dei Vanzina non esageriamo

Di Maio rimescola le carte Sull'Ilva è tutto da rifare : tutto da rifare, o quasi. Nel vertice chiave andato in scena ieri al Mise, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha parzialmente scoperto le carte sulla strategia del nuovo governo per il polo siderurgico di Taranto.Nel confronto con i sindacati Di Maio ha fatto capire che l'Ilva continuerà a produrre acciaio, ma mettendo all'angolo l'investitore franco-indiano Arcelor Mittal che, con la cordata Am Investco, si è aggiudicata la gara ...

Diretta/ Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 - F1 gara live : tutti Sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Artemisia Gentileschi - pittrice contro la violenza Sulle donne : È stata la prima pittrice a portare nell’arte i soprusi sulle donne nel XVII secolo, trasformando la violenza in bellezza. Grazie al suo coraggio e alle sue doti, Artemisia Gentileschi ha sfidato le consuetudini del suo tempo e oggi è ricordata non solo come un’artista speciale ma anche come un simbolo del femminismo. Nata a Roma l’8 luglio 1593 dal pittore Orazio Gentileschi e da Prudenzia Montone, Artemesia mostrò sin dalla ...

InDanza InArte - torna il campus nazionale Sulla danza : Rispetto al passato, l'evento si presenta raddoppiato nella sua durata e si svilupperà attraverso ben dieci giornate ricche di lezioni, di audizioni e di spettacoli orientati ad individuare e a far ...

REGIONE - Parte da Alghero - Olbia e Cagliari la raccolta firme per il Referendum Sulla 'Vertenza Entrate' : Muove i primi passi il neonato Comitato referendario sulla Vertenza entrate , che vuole promuovere un Referendum regionale per abrogare l' articolo 5 dell'accordo tra il Ministero dell'Economia e la REGIONE , sottoscritto il 21 luglio 2014, così da eliminare la Parte che prevede l' impegno della REGIONE a ritirare tutti i ricorsi pendenti contro lo Stato in materia di finanza ...

L'arte guerriera dell'acrobatica nata Sulle spiagge di Tangeri : Proprio sotto la guida di Sanae il gruppo mette in scena spettacoli che esaltano sia gli aspetti attuali sia quelli tradizionali della cultura araba. 'Halka' coniuga il ritorno alla tradizione, le ...

Il 27 luglio l’Eclissi del secolo : 1 ora e 43 minuti di oscuramento - una Luna rosso sangue e Marte Sullo sfondo : Nella notte del 27 luglio, alle 21:30, inizierà l’eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, si consumerà un fenomeno che si ripeterà tra cento anni e che ci regalerà un cielo suggestivo. l’Eclissi totale durerà 103 minuti e presenterà una Luna rossa, detta Luna di sangue, che batterà il record della precedente eclissi del 31 gennaio 2018 durata “solo” ...

I cartelli 'turistici' Sull'A2 del Mediterraneo - 'un grave danno per il turismo' : ... Gianni Vittorio Armani: 'Sono state collocate aggiunge Rossi una miriade di indicazioni tipo 'via di Bacco', 'via della Storia', 'via dell'Archeologia', 'via dello Sport', 'via del Mare', 'via del ...

Via d’Amelio - nelle motivazioni i depistaggi nell’inchiesta Sull’omicidio di Paolo Borsellino : martedì il caso al Csm : Dopo l’appello di Fiammetta Borsellino, il Consiglio superiore della magistratura “si occuperà della vicenda” legata alla strage di via d’Amelio “alla luce del deposito della sentenza”. A comunicarlo è una nota di Palazzo dei Marescialli, in cui si specifica che il caso sarà discusso dal comitato di presidenza. Il Csm spiega anche che “il comitato di presidenza dispose l’apertura di una pratica, già lo ...

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l'abusivismo Sulle spiagge : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di ConfCommercio Imprese per l’Italia “Educazione all’acquisto legale: fermiamo la contraffazione!”, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliai