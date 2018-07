Sud | Bianchi Svimez | bene Patuelli | rilancio investimenti per consolidare crescita 2

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “bene la sottolineatura fatta oggi nella sua relazione dal presidente dell’Abi, Patuelli, sull’esigenza di sostenere la crescita degli investimenti nel Mezzogiorno. Questi ultimi rappresentano un drive strategico per il consolidamento della crescita nei prossimi anni”. E’ il commento che il direttore della Svimez, Luca Bianchi, fa in un post pubblicato sull’account Facebook ...

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “bene la sottolineatura fatta oggi nella sua relazione dal presidente dell’Abi, Patuelli, sull’esigenza di sostenere la crescita degli investimenti nel Mezzogiorno. Questi ultimi rappresentano un drive strategico per il consolidamento della crescita nei prossimi anni”. E’ il commento che il direttore della Svimez, Luca Bianchi, fa in un post pubblicato sull’account ...

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “bene la sottolineatura fatta oggi nella sua relazione dal presidente dell’Abi, Patuelli, sull’esigenza di sostenere la crescita degli investimenti nel Mezzogiorno. Questi ultimi rappresentano un drive strategico per il consolidamento della crescita nei prossimi anni”. E’ il commento che il direttore della Svimez, Luca Bianchi, fa in un post pubblicato sull’account ...

Colombia-Inghilterra 4-5 Bianchi avanti solo ai rigori Bacca tradisce i Sudamericani Il quadro completo dei quarti : La squadra di Southgate si porta in vantaggio con un ingenuo rigore trasformato da Kane, Mina segna il suo terzo gol iridato al 93'. Poi dal dischetto sbagliano Henderson, Uribe e il milanista

Colombia-Inghilterra 4-5 Bianchi avanti solo ai rigori Bacca tradisce i Sudamericani La Svezia elimina la Svizzera : La squadra di Southgate si porta in vantaggio con un ingenuo rigore trasformato da Kane, Mina segna il suo terzo gol iridato al 93'. Poi dal dischetto sbagliano Henderson, Uribe e il milanista