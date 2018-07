Stress | ecco perché fa ingrassare!

Allarme “Summertime Blues” - con il caldo aumentano Stress e tensioni : ecco come affrontarli : C’è un motivo se artisti di livello mondiale come gli Who, Bruce Springsteen, i Rush e i Beach Boys hanno reinterpretato magistralmente l’immortale brano Summertime Blues di Eddie Cochran, il cui ritornello recita: “Perché non c’è cura per la tristezza dell’estate”, definita anche Summertime Sadness dalla cantante pop Lana Del Rey? Secondo gli scienziati sì, ed è una ragione legata a un fatto indissolubilmente collegato al protrarsi ...

Stress o ansia patologica - ecco come riconoscere le differenze : Lo Stress fa inevitabilmente parte della vita quotidiana. Per quanto possa risultare fastidioso, sentirsi sotto pressione può dare tuttavia la spinta per impegnarsi strenuamente e raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Troppo spesso però quando parliamo di noi stessi ci definiamo Stressati o ansiosi, dando a entrambe le parole lo stesso significato. Ci sono invece differenze fondamentali tra Stress e ansia che è bene conoscere per ...

Dieta antiStress - come funziona : ecco il menù settimanale : Lo stress rappresenta uno dei maggiori problemi della vita moderna ed è risaputo che mangiare male, troppo o troppo poco, non può far altro che alimentarlo. La Dieta antistress può aiutare a gestire lo stress, purché si renda il tempo trascorso a tavola piacevole e si mangi lentamente. ecco un esempio di menù settimanale. Colazione tutti i giorni: 200 grammi di latte parzialmente scremato con 30 grammi di fette biscottate integrali. Una banana. ...