Star Wars | Billy Dee Williams torna con il suo Lando - Cinema - Spettacoli

Il ritorno di Lando Calrissian in Star Wars. Sarà in Episodio IX : La voce girava con insistenza nelle scorse settimane ma sembra ora che, nonostante manchi una conferma ufficiale e definitiva, la notizia sia confermata anche da fonti autorevoli come l’Hollywood Reporter: Billy Dee Williams, l’attore che nella saga originale di Star Wars interpretava il truffatore intergalattico Lando Calrissian, tornerà nello stesso ruolo anche in Episodio IX, l’ultimo capitolo della trilogia sequel le cui ...

Bioware parla della possibilità di lavorare ad un nuovo Star Wars : Bioware è famosa per le saghe di Dragon Age e Mass Effect ma forse non tutti sanno che nei lontani anni 2000 hanno portato sui nostri schermi l'eccellente Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR), gioco che pesca a piene mani dai classici GDR cartacei.Molti fan chiesero un nuovo titolo (dopo Knights of the Old Republic 2) ma l'uscita di un MMORPG mise in chiaro la linea del publisher, EA.Come riporta Gamingbolt, durante un'intervista ...

EA Vancouver : il team al lavoro su Star Wars include sviluppatori di Sleeping Dogs e Prototype : Il titolo dedicato a Star Wars in lavorazione presso EA Vancouver può contare su un team di sviluppo veramente molto vario, stando a quanto dichiarato da Jade Raymond, manager di EA Motive.Nel corso di un'intervista con Game Informer, le è stato chiesto perché è stato scelto proprio EA Vancouver per lavorare su un gioco di Star Wars open-world considerando il "background sportivo" dello studio.A quanto pare, stando alle dichiarazioni di Jade ...

La creatrice della serie Uncharted abbandona il progetto EA legato a Star Wars : Lo scorso ottobre, dopo la chiusura di Visceral games da parte di EA abbiamo saputo che era in sviluppo un progetto legato a Star Wars nella mani della creatrice di Uncharted Amy Hannig. Tempo dopo la compagnia ha affermato che il progetto (nome in codice Ragtag) stava venendo su troppo lineare e così il tutto fu dirottato a EA Vancouver, da allora non abbiamo saputo più nulla delle sorti della Hannig e del suo lavoro.Oggi durante la Gamelab a ...

Star Wars - le voci sulle apparizioni cinematografiche di Obi Wan Kenobi : Tanta è la vitalità in questi ultimi anni riguadagnata dalla franchise di Star Wars e altrettante sono le voci che, alimentate da fan, forum specializzati e media di settore, si accalcano a prevedere quali saranno le prossime mosse della saga. Ultimamente le difficoltà incontrate dal recente film Solo e l’ipotesi poi smentita di una sospensione di tutte le pellicole spin-off avevano destato parecchia agitazione, soprattutto fra gli ...

SOLO : A Star Wars STORY/ Disney non ha previsto "l'affaticamento del franchising" : Lucasfilm e Disney hanno deciso di sospendere gli spin-off di STAR WARS per dedicarsi ad un SOLO progetto alla volta: la causa è il flop di SOLO: A STAR WARS STORY?

Solo : A Star Wars Story/ Il viaggio alle origini di un mito con un "risarcimento" : Han Solo, personaggio storico della saga di Star Wars, torna al cinema, stavolta interpretato dal giovane Elden Ehnrenreich.

Bimbo autistico ha paura dell’operazione : l’ospedale si trasforma in ‘Star Wars’ : La storia di Thomas, Bimbo autistico curato mascherandolo da Dart Fener il personaggio di Guerre Stellari, ha colpito anche il Ministro della Salute Giulia Grillo che ha inviato al Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, una lettera di elogio. “Mi preme complimentarmi con lei e il suo staff – scrive il Ministro Grillo – per aver condotto in maniera egregia il percorso terapeutico-assistenziale di un ...

Star Wars - George Lucas svela i suoi piani originali per i sequel : Ma c'è questo mondo di creature che operano in maniera differente rispetto a noi. Io le chiamo Whills, e loro sono quelli che in verità controllano l'universo. Si nutrono della Forza» . Insomma, ...

Star Wars - George Lucas svela i suoi piani originali per i sequel e ammette : «Molti fan sarebbero rimasti scontenti» - Best Movie : Ma c'è questo mondo di creature che operano in maniera differente rispetto a noi. Io le chiamo Whills, e loro sono quelli che in verità controllano l'universo. Si nutrono della Forza» . Insomma, ...