Squalo a pochi metri dalla riva | panico tra i bagnanti

“Aiuto! C’è uno Squalo”. Allarme dalle spiagge italiane : terrore tra i bagnanti. Il video a pochi metri dalla riva : Insolito avvistamento, mattina, a pochi metri dalla riva in Salento a San Foca, non distante dalla popolarissima spiaggia di Torre dell’Orso. Alcuni bagnanti hanno immortalato un banco di squali, di cui uno ben visibile a pelo d’acqua con la caratteristica pinna dorsale. Potrebbe trattarsi di verdesche o smerigli. L’esemplare più evidente era lungo un metro, anche se in lontananza si nota uno squalo che appare un ...