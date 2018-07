Spuntano alcune interessanti offerte su diversi bundle PS4 e PS4 Pro

“Ma è sempre peggio - ancora più magro”. Johnny Depp - i fan lanciano l’allarme. Spuntano altre foto choc. Annullate alcune apparizioni pubbliche - un sospetto agghiacciante : Che un attore perda (o prenda peso) con estrema facilità è oramai un dato di fatto. Pensate per un attimo al camaleontico Christian Bale: nel giro di pochi anni lo abbiamo visto in tutte le salse, magro, grasso, decrepito, muscoloso, normalissimo e poi ancora rachitico. Insomma, se un attore ne ha davvero la necessità (vuoi anche per entrare meglio nel personaggio) può e deve far cambiare forma al suo fisico, a volte anche drasticamente. ...

Antipasto per i Samsung Galaxy con l’Experience 9.5 : Spuntano alcune foto : Stiamo vivendo un periodo ricco di novità per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, in riferimento ad esempio ad una serie di app esclusive per i device concepiti dal produttore coreano che hanno ricevuto interessanti aggiornamenti. In alcuni casi molto apprezzati dal pubblico, in altri meno, come avrete avuto modo di constatare sulle nostre pagine con alcuni approfondimenti in merito. Premesso questo, lo sguardo di molti è già rivolto ad ...