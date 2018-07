Spazio | Israele | prima missione privata sulla Luna a febbraio 2019

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Il quotidiano "Haaretz" ha reso noto che ladipartirà il 13con il lancio a dicembre di una navicella che impiegherà circa due mesi per raggiungere il satellite. L'iniziativa di SpaceIL partecipa al concorso Googler XC Prize per far sbarcareil primo veicolo spaziale senza equipaggio finanziato da privati. La competizione si è ufficialmente conclusa lo scorso marzo senza un vincitore, ma sta proseguendo senza l'assegnazione del premio di 30 milioni di dollari. L'amministratore delegato di SpaceIL ha dichiarato che si tratta del più piccolo veicolo spaziale mai giunto, con un diametro di circa 2 metri e un'altezza di circa 90 cm. La sonda verrà lanciata da Cape Canaveral, in Florida, con un razzo Falcon 9 costruito da SpaceX.