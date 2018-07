eurogamer

: #SonicMania ritorna sul mercato in una versione rivista e arricchita, ed anche in edizione fisica #recensione - Eurogamer_it : #SonicMania ritorna sul mercato in una versione rivista e arricchita, ed anche in edizione fisica #recensione - Everyeye : Sonic Mania Plus Recensione: il porcospino di SEGA in una fiammante (ri)edizione - IGNitalia : Sonic Mania Plus: sempre meglio! -

(Di martedì 10 luglio 2018) A distanza esatta di un anno dalla release di, uno dei due giochi prodotti da SEGA per celebrare il venticinquesimo anniversario dell'iconico porcospino blu, arriva sul mercato, una versione espansa ed arricchita di contenuti del gioco dello scorso anno che ha venduto più di 1 milione di copie. Ed arriva ora anche su Nintendo Switch e finalmente anche in edizione fisica per tutte le piattaforme, accontentando i fan che erano rimasti delusi dalla soluzione esclusivamente digitale scelta per. Quest'ultimo aveva decisamente convinto positivamente utenza e critica, sicuramente più del malriuscitoForces, dimostrando ancora una volta (qualora ce ne fosse bisogno) cherende più in versione 2D che 3D: il senso della velocità e la giocabilità sono davvero ineguagliabili in modalità bidimensionale, ed i giochi tridimensionali hanno dimostrato ...