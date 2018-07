Sondaggi Politici Euro Sì No | per il 72% “spread non deve condizionare Governo”

Sondaggi Politici : testa a testa M5s – Lega - insieme sono oltre il 55% : Le rilevazioni fatte dall'Istituto Quorum per Sky Tg 24 testimoniano il buon momento dei due partiti che reggono il governo Conte. Crolla Forza Italia, ormai sotto il 10%, in leggero recupero il Partito Democratico, che resta comunque sotto la soglia del 20%. Stabile anche il partito di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Sondaggi POLITICI/ M5s e Lega al 56 - 35 - Forza Italia in caduta libera : SONDAGGI POLITICI elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:17:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Top Five fiducia Ministri : bocciati Di Maio e Salvini - brillano Costa e Bongiorno : Sondaggi Politici elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini (Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Sondaggi elettorali politici SWG : M5S giù e mal di pancia degli elettori - Lega vicina : Siamo ormai ai titoli di coda per il mese di giugno, che ci ha mostrato un andamento al ribasso per quanto riguarda il M5S. I Sondaggi politici delle ultime settimane hanno evidenziato un calo nelle intenzioni di voto dei cittadini [VIDEO] per il movimento pentastellato. Nonostante sia al Governo, ci sono elettori con il mal di pancia. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da SWG in questi giorni. Il 72% confermerebbe il voto delle ...