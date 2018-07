Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio | Moto G6 | Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy S9

Google rischia una nuova multa salata dall’UE per le app preinstallate sugli Smartphone Android : Stando a quanto è emerso, Google rischia una pesante sanzione da parte dell'Unione Europea che potrebbe raggiungere l'importo di miliardi di dollari L'articolo Google rischia una nuova multa salata dall’UE per le app preinstallate sugli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Nuovi aggiornamenti a EMUI 8 e Android 8.0 Oreo per sette Smartphone Huawei : Huawei ripropone l'aggiornamento a EMUI 8/Android 8.0 Oreo per sette smartphone (anche Honor), con un limite quotidiano e per una sola settimana. L'articolo Nuovi aggiornamenti a EMUI 8 e Android 8.0 Oreo per sette smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Gli Smartphone Android low budget vendono i dati degli utenti nei Paesi in via di sviluppo : Torniamo a parlare di privacy e Android, questa volta grazie ad un report proveniente dagli Stati Uniti, il quale afferma che gli smartphone low budget venduti […] L'articolo Gli smartphone Android low budget vendono i dati degli utenti nei Paesi in via di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi integra il codec LDAC nei suoi Smartphone con Android 8.0 e 8.1 Oreo : Notizia delle ultime ore quella che riguarda Xiaomi. Tutti i modelli di smartphone prodotti dell’azienda cinese che utilizzano Android 8.0 e 8.1 Oreo in versione developer, […] L'articolo Xiaomi integra il codec LDAC nei suoi smartphone con Android 8.0 e 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

TIM Pay porta i pagamenti contactless sugli Smartphone Android con NFC : TIMpersonal lascia il posto a TIM Pay, la nuova soluzione di mobile banking offerta da TIM che porta i pagamenti contactless per tutti gli smartphone Android dotati di chip NFC. Ecco come funziona e come attivarla. L'articolo TIM Pay porta i pagamenti contactless sugli smartphone Android con NFC proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo Smartphone Android Go di Samsung : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung darà il via alla produzione delle batterie flessibili che saranno usate anche sul Samsung Galaxy X entro la fine dell'anno L'articolo Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Non del tutto leggero lo Smartphone Android Go di Samsung : c’è del bloatware? : Torniamo a parlare dello smartphone Android Go di Samsung, che si mostra in quelle che dovrebbero essere le prime foto dal vivo. Il design del dispositivo, come potevamo immaginare, non si presenta modernissimo: rapporto 16:9, cornici spesse un bel po' e schermo presumibilmente da 5 pollici (non risultano tasti fisici sul fronte della scocca). Android Go, per chi se lo stesse ancora chiedendo nonostante se ne parli ormai da diverso tempo, si ...

BQ rilascia Android 8.1 Oreo in versione beta per altri quattro Smartphone : BQ continua a dimostrarsi uno dei produttori più attenti in materia di aggiornamenti software, come evidenzia chiaramente il recente rilascio di Android 8.1 Oreo in versione beta per altri quattro suoi smartphone. Si tratta, nello specifico, di Aquaris V, Aquaris V Plus, Aquaris U2 ed Aquaris U2 Lite. L'articolo BQ rilascia Android 8.1 Oreo in versione beta per altri quattro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Accessori innovativi per Smartphone : la prima scocca in sughero - la cover con airbag - quella che dona Android all'iPhone : L' ultimo Accessorio per smartphone si rivolge al mondo Apple , in particolar modo a quello dei possessori di un iPhone che, tuttavia, hanno sempre invidiato la flessibilità dell'universo Android: si ...

Gli Smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto : Stando alle ultime indiscrezioni, HMD Global avrebbe intenzione di rilasciare la versione finale di Android P su tutti gli smartphone Nokia a partire da agosto L'articolo Gli smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto proviene da TuttoAndroid.

RAMpage è il malware che accede allo Smartphone Android tramite la RAM : Si chiama RAMpage l’ultimo malware che può accedere agli smartphone Android tramite la RAM. Nella memoria ad accesso casuale si possono trovare molte informazioni che possono dare libero accesso al dispositivo di cui gli hacker possono prendere il controllo. Questo nuovo tipo di attacco può, teoricamente, avere accesso alle password memorizzate in un gestore di password, e-mail, foto e documenti memorizzati sull’unità. Per ora si ...

Gli Smartphone OnePlus riceveranno nuove versioni di Android per due anni : (Foto: Lorenzo Longhitano) Buone notizie per chi ha messo ultimamente le mani su un dispositivo OnePlus: il gruppo ha comunicato in queste ore, attraverso un intervento sul suo forum online, l’intenzione di mantenere aggiornati i propri telefoni con nuove versioni di Android per un periodo totale di due anni dal loro rilascio. La comunicazione, che assume il valore di un vero e proprio impegno da parte della società, per i telefoni che ...

Sono sette gli Smartphone Huawei che riceveranno Android 8.0 Oreo a partire da domani : Huawei annuncia il roll out, a partire da domani, dell'aggiornamento a Android 8.0 Oreo, con interfaccia EMUI 8.0, per sette smartphone. L'articolo Sono sette gli smartphone Huawei che riceveranno Android 8.0 Oreo a partire da domani proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp per Smartphone Android e iOS : come evitare download di foto e video : È una delle caratteristiche primarie di Whatsapp, la condivisione di file multimediali come immagini e video tramite chat, sia singola che di gruppo. Una delle funzioni più apprezzate dai due miliardi di utenti in tutto il mondo, ma anche una delle funzioni che comportano un grosso problema, eccessiva memoria occupata. Per evitare che i file, ora possono essere di qualunque tipo e dimensione, vadano ad occupare lo spazio di archiviazione ...