Siria | l’Opac conferma che a Douma non fu usato gas nervino

(Di martedì 10 luglio 2018) Ancora una volta si trattava di una bieca menzogna. Di una bieca menzogna volta a far passare, presso l’opinione pubblica, un disumano attacco imperialistico per un nobile intervento umanitario. Già accadde con l’Iraq di Saddam. E ora è accaduto nuovamente con ladi Assad. Per mesi, a reti unificati, i pedagoghi del mondialismo e gli stregoni della notizia ci hanno letteralmente tempestati, senza tregua: in, non v’era dubbio, Assad usava le armi chimiche. Ergo occorreva intervenire d’imperio e manu militari per fermarlo. La solita storia, vecchia quanto quella, narrata da Fedro, del lupo e dell’agnello. La talassocrazia del dollaro aveva già deciso, come il lupo con l’agnello, di aggredire la, rea di essere uno Stato sovrano non allineato con il nuovo ordine mondiale americanocentrico e, per di più, colpevole di essere per più ...