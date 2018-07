ilfattoquotidiano

: 'Migliaia di vite innocenti andranno perse, ancora una volta, se non verrà intrapresa un’azione urgente'. L'appello… - UNHCRItalia : 'Migliaia di vite innocenti andranno perse, ancora una volta, se non verrà intrapresa un’azione urgente'. L'appello… - paolocoa : FQ-Siria, a migliaia di famiglie la notizia dei parenti deceduti in carcere. A dirlo i media di opposizione… - Noovyis : Un nuovo post (Siria, a migliaia di famiglie la notizia dei parenti deceduti in carcere. A dirlo i media di opposiz… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Tutti morti per un improvviso arresto cardiaco.dine, secondo ilocali all’opposizione, stanno ricevendo in queste ore, da parte delle autorità di Damasco, ladel decesso dei propri familiari detenuti nelle carceri governative. Aisarebbe stato chiesto, semplicemente, di registrare il decesso all’anagrafe, ma non sarebbe stato fornito loro alcun rapporto medico legale o certificato di morte ufficiale. Secondo le organizzazioni per i diritti dei prigionieri, si tratterebbe di una scusa adottata dal regime per coprire le torture micidiali che sta perpetuando nei confronti dei detenuti. Le vittime, secondo queste fonti, sarebbero tra le 200mila e le 300mila. Tra loro anchedi donne e bambini di cui si sono perse le tracce. Sui loro corpi, secondo le denunce di ex detenuti, sarebbero state inferte violenze brutali, che ...