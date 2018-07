ilfattoquotidiano

: Siracusa, cemento armato davanti al Castello. In Sicilia il patrimonio culturale si… - TutteLeNotizie : Siracusa, cemento armato davanti al Castello. In Sicilia il patrimonio culturale si… - LibertaSicilia : Siracusa. Oltraggiata la chiesa di Belvedere con il solito cemento a go-go? E la Sovrintendenza dov’è - Libertà Sic… - arcocielo : RT @paolosr76: Un ecomostro di metallo, vetro e cemento nel bel mezzo della “Piazza d’Armi” antistante il Castello di Federico II a Siracus… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Avete presente, città Unesco, e il federicianoManiace, con la grandiosa Piazza d’armi che lo precede con vista sul mare e il Porto grande, luogo magico meta di tanti turisti in? Ebbene, che ne direste se proprio sulla piazza, il demanio di Stato concedesse per 12 anni a un privato 1500 mq (a soli 3 euro al metro quadro all’anno!) per realizzare una piattaforma di ancoraggio ine una struttura in elevato di metallo e vetro per ospitare un bar-ristorante? Di fronte alle reazioni sdegnate di chi sottolinea l’orrore della struttura, rispondereste come fa la soprintendente Rosalba Panvini che in fondo è sempre meglio dei tendoni e palchi che d’estate, negli anni precedenti, occupavano l’area? Oppure difendereste la scelta, come fa il neoeletto sindaco di, Francesco Italia, dicendo che sempre di manufatto temporaneo si tratta, facilmente ...