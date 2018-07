Simpatici adesivi nel calendario di Samsung Galaxy S8 e Note 8 | come aggiungerli

optimaitalia

: Simpatici adesivi nel calendario di #SamsungGalaxyS8 e #Note8: come aggiungerli - OptiMagazine : Simpatici adesivi nel calendario di #SamsungGalaxyS8 e #Note8: come aggiungerli -

(Di martedì 10 luglio 2018) Non smettono di arricchirsi iS8 ed i8, ancora una volta reduci da un'integrazione che, se da un lato non vi sconvolgerà la vita, dall'altro potrebbe tornarvi molto utile, specie in determinate situazioni. Vi è mai capitato di dimenticare una ricorrenza importante, che fosse il vostro anniversario di matrimonio, il compleanno di vostra moglie o vostro marito o una riunione importante, che vi era completamente passata di mente?Con gli sticker integrati in 'Calendar' non vi capiterà più (a patto contrassegniate voi il fatidico giorno con uno deitra quelli disponibili). Una torta per il compleanno di cui non potete proprio dimenticarvi, la figura di un cuore per l'anniversario, quella di un panino per un appuntamento galante che, per quanto siete maldestri, potrebbe anche sfuggirvi tra le mille cose che avete da fare. Non trattandosi di ...