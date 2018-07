Silvio Berlusconi | il piano per tornare | subito | in Parlamento | chi gli cederà il posto

Luigi Di Maio contro Silvio Berlusconi : “Mi critica per i miei lavori umili? Io però capisco cosa stanno passando i giovani” : "Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca lavori umili come lavori. Non credo di dovermi scusare per aver fatto lavori umili… Invece proprio quelle esperienze mi possono servire per aiutare tanti giovani che non trovano lavoro o sono disposti ad accettare anche senza essere pagati pur di avere un lavoro”, ha replicato Luigi Di Maio alle critiche di Silvio Berlusconi sul decreto dignità.Continua a leggere

Silvio Berlusconi rattristato per la scomparsa di Carlo Vanzina : “La notizia della scomparsa di Carlo Vanzina mi ha profondamente rattristato. Con lui il cinema italiano perde un protagonista che

Silvio Berlusconi all'attacco del decreto dignità di Di Maio : Forza Italia è pronta a dare battaglia sul decreto dignità voluto dal ministro Luigi Di Maio. Dopo tanti annunci a metterci la faccia è direttamente Silvio Berlusconi che si dice "molto preoccupato" perché la legge "aggrava le difficoltà di famiglie e imprese", "scontenta tutte le categorie produttive, chi lavora e chi crea lavoro", "in particolare quel mondo di piccoli e medi imprenditori e professionisti che ...

Marcello Veneziani su Silvio Berlusconi : 'Un declino inglorioso che non lascia eredi - quando avrebbe dovuto ritirarsi' : ' Silvio Berlusconi è stato l'ultimo Re d'Italia', esordisce Marcello Veneziani in un commento su Il Tempo . 'Da monarca si è sempre comportato, nel bene e nel male. E da re ha suscitato le passioni, ...

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

Antonio Tajani annuncia : “Silvio Berlusconi capolista alle europee” : Silvio Berlusconi tornerà ufficialmente in politica il prossimo anno. “Ho chiesto di candidarsi alle europee, credo sia giusto che lui

Bruno Vespa : Antonio Tajani non basta - Silvio Berlusconi ha poco tempo per fare la sua ultima rivoluzione : 'Quanto durerà l'intesa tra Salvini e Di Maio ? Una intera legislatura o soltanto fino alle prossime elezioni europee che testeranno la forza individuale di ciascun partito?', si chiede Bruno Vespa ...

Antonio Tajani : 'Silvio Berlusconi capolista alle Europee. Il governo Lega-M5s? Dilettanti allo sbaraglio' : 'Ho chiesto a Silvio Berlusconi di candidarsi alle europee, credo sia giusto che lui guidi la lista'. Antonio Tajani , in una intervista a La Stampa conferma anche che lo stesso Cavaliere 'sembra ...

Fi - Antonio Tajani : 'Silvio Berlusconi sarà capolista alle elezioni europee' : La Lega da sola non vince, Fi parla ai piccoli imprenditori, ha una politica industriale, una politica estera credibile'. 'Con la Lega alleati - aggiunge - ma no al partito unico'. Correlati [ ...

Forza Italia - Antonio Tajani : Silvio Berlusconi capolista alle Europee : Su politica estera dilettanti allo sbaraglio - "Ho l'impressione che sulla politica estera e internazionale ci siano dilettanti allo sbaraglio". Tajani critica così le scelte fatte dal governo Conte. ...

Antonio Di Pietro - profezia oscena : 'Matteo Salvini come Silvio Berlusconi - vedrete che presto...' : ' Matteo Salvini ? È una umiliazione che mi fa vergognare di questi rappresentanti del popolo e dovrebbe far indignare qualunque cittadino'. Antonio Di Pietro , intervistato da Radio Cusano Campus , ...

Barbara D'Urso sgridata da PierSilvio Berlusconi : 'Al GF 15 hanno esagerato' : Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv 2018-2019 ha parlato anche di Barbara D'Urso e del suo ritorno al Grande Fratello 15, trasmesso la scorsa primavera su Canale 5. Gli ascolti del programma sono stati abbastanza positivi, anche se il reality show è stato al centro di numerose polemiche per le diverse scene di violenza che abbiamo visto in quei mesi. Berlusconi ...

PierSilvio Berlusconi sul GF 15 : “non ho provato imbarazzo - ma forse stiamo esagerando” : Piersilvio Berlusconi ha rotto il silenzio sul Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso: ecco cosa ha detto l’amministratore delegato Mediaset L’ultima edizione del Grande Fratello 15 ha fatto discutere. Inutile negarlo, il reality show versione NIP condotto da Barbara d’Urso ha generato non poche polemiche per via di alcune uscite di senno dei concorrenti. A distanza di circa un mese dalla finale che ha visto trionfare ...

Giorgia Meloni - Simone Furlan e l'esercito di Silvio passano con Fratelli d'Italia : addio a Silvio Berlusconi : Insomma, la Meloni fa campagna acquisti, riflettendo anche sul suo ruolo e sul suo futuro, sia nel centrodestra che nella politica italiana. L'ingresso di Furlan, per lei, è un aiuto 'nella ...