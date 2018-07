motorinolimits

: Silverstone: il punto di Gian Carlo Minardi - BarbaraPremoli : Silverstone: il punto di Gian Carlo Minardi - MotoriNoLimits : Silverstone: il punto di Gian Carlo Minardi - OA_Sport : #F1 #BritishGP La supponenza della Mercedes il punto debole delle Frecce d'Argento? Il trionfo di Vettel a… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Una Ferrari così vincente in un tracciato come quello di, che sulla carta doveva esserle non favorevole, non può che essere di buon auspicio in vista delle prossime due tappe in Germania e Ungheria e del seguito del Mondiale. Abbiamo assistito a un weekend e a una gara assoltamente fantastica, corsa a suon di … L'articolo: ildiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.