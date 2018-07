Sicilia - due società di gestione per sei aeroporti : Lunedì 16 luglio il Presidente della Regione Sicilia , Musumeci , ha riunito presidenti e gli amministratori delegati delle società di gestione degli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, ...

Antonello Montante è in carcere da due mesi con l’accusa di corruzione. Ma resta presidente di Unioncamere Sicilia : Il 14 maggio scorso è stato arrestato per corruzione. Dieci giorni dopo, dai domiciliari, è finito in cella perché, come aveva scritto il gip di Caltanissetta, “si barricava in casa per quasi due ore, non aprendo ai poliziotti e distruggendo documenti e circa ventiquattro pen drive”. L’imprenditore Antonello Montante, ex numero uno di Confindustria Sicilia e considerato un paladino dell’antimafia, è decaduto ufficialmente da ...

Messina - arrestato ex giudice Mineo/ Cga Sicilia - ultime notizie : "115 mila euro per sovvertire due sentenze" : Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana: ultime notizie, Giuseppe Mineo in manette per sentenze pilotate, decisiva la confessione dell'avvocato Amara(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Grande partecipazione alla due giorni di Sicilia in Cammino : E poi ancora Giuseppe Notarstefano, ricercatore di Statistica Economica e docente della Lumsa di Palermo che si è soffermato sui modelli di economia circolare e di sviluppo locale. Interessante, nel ...

Sicilia - dopo due mesi di stop l’Ars approva due leggi : una è per tutelare i beni della Seconda guerra mondiale : Per due mesi hanno tirato il fiato. E d’altra parte per i settanta consiglieri – pardon, deputati – dell’Assemblea regionale Siciliana approvare la legge finanziaria era stata una vera e propria faticaccia. Un’impresa portata a termine solo il 30 aprile scorso dopo una serie di sedute fiume. Da allora gli eletti a Palazzo dei Normanni si sono riuniti otto volte in due mesi senza però riuscire a partorire alcun nuovo ...

Maltempo : allagamenti e guasti in Sicilia - stop a treni su due linee : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Circolazione ferroviaria sospesa fra Marianopoli e Canicattì (linea Lercara Diramazione - Caltanissetta Xirbi – Canicattì) e fra Caltanissetta Xirbi e Enna (linea Caltanissetta Xirbi – Bicocca). Lo stop ai treni dalle 13.05 è stato causato da allagamenti e guasti ai si

Sicilia : Lupo (Pd) - maggioranza spaccata in due e senza linea politica : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "E' evidente che a maggioranza si è spaccata in due come una mela e non ha più una linea politica condivisa". Lo dice il presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars Giuseppe Lupo, dopo la seduta di oggi di Sala d'Ercole che ha visto rinviare in commissione Bilancio i

Immigrati sfruttati nei campi per tre euro l'ora : due arresti in Sicilia : Lavoravano per tre euro all'ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. È quanto sono stati costretti a ...

Incendi in Sicilia : due roghi nel Palermitano : In provincia di Palermo oggi due Incendi hanno impegnato i vigili del fuoco e i canadair: fiamme sono divampate nella zona di Termini Imerese, in contrada Franco, in una villetta. Il rogo è stato domato dopo due ore di intervento. Incendio anche a Monte Caputo nel territorio di Monreale, ieri in fiamme: sul posto le squadre antIncendio e i canadair, le fiamme minaccerebbero alcune villette. L'articolo Incendi in Sicilia: due roghi nel ...

Gigi D’Alessio due appuntamenti in Sicilia : Zafferana Etnea e Palermo : Gigi D’Alessio aggiunge un secondo appuntamento Siciliano al già annunciato concerto di Zafferana Etnea (8 agosto). L’artista partenopeo sarà al

Enrico Brignano : Annunciate due date in Sicilia : Dopo il grande successo di pubblico del tour 2017/2018, Enrico Brignano torna a teatro con nuove date estive dello spettacolo

Sicilia. Due milioni in più per le scuole. I sindacati chiedono più insegnanti di sostegno : Stiamo cerando di operare con attenzione e condivisione di intenti, accogliendo le istanze portate alla nostra attenzione dai dirigenti scolastici e dal mondo della scuola in genere, con l'obiettivo ...