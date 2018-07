Si sente male durante la passeggiata - si accascia e muore in spiaggia : LIGNANO, Udine, - Colta da malore mentre passeggia sulla spiaggia una donna di Montebelluna , Treviso , in ferie a Lignano ; si tratta di una pensionata di 84 anni che, mentre era in compagnia di un'...

Si sente male in montagna - 42enne muore sul colle Fremamorta : Un uomo di 42 anni e’ morto a causa di un malore sotto il colle di Fremamorta, in Valle Gesso. Stava scendendo lungo il sentiero, dopo aver raggiunto il colle, quando si e’ accasciato a terra. Soccorso dai tecnici del soccorso alpino e dall’eliambulanza del 118, i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. L'articolo Si sente male in montagna, 42enne muore sul colle Fremamorta sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimbo di 5 anni si sente male in acqua e rischia di annegare : è grave : Malore in acqua, rischia di annegare un bambino di cinque anni, rianimato in spiaggia e trasportato d'urgenza al Salesi. L'allarme è scattato poco dopo le 11 e 30 in uno stabilimento di Marcelli di ...

E' in sella allo scooter - si sente male : morto 66enne : E' in sella al suo scooter quando, all'improvviso, perde il controllo e rovina sull'asfalto. E' morto così, venerdì mattina, un uomo di 66 anni . L'incidente si è verificato a Torino tra strada del ...

Marsala - si sente male mentre fa kite : così è morto Federico Laudani - 31 anni - di Tivoli : E' stata una giornata tragica ieri allo Stagnone di Marsala. Federico Laudani, 31 anni, di Tivoli, è morto mentre praticava il kite surf. Con ogni probabilità è stato colto da un malore fatale, ed è ...

Si sente male mentre fa kitesurf : 31enne laziale muore a Marsala : Un ragazzo laziale di 31 anni, Federico Laudani, è annegato nel primo pomeriggio di oggi a Marsala. Il giovane, insieme a decine di altri ragazzi, stava facendo kitesurf e avrebbe avuto un improvviso ...

Maradona si sente male durante Argentina-Nigeria - ora sta bene : Non è stata certo una partita priva di emozioni, quella che nella serata di ieri ha visto trionfare l'Argentina sulla Nigeria solo negli ultimi minuti, grazie alla rete messa a segno da Rojo. Un match ad alta tensione fino al fischio finale, per i tifosi davanti al televisore e per quelli in tribuna a San Pietroburgo. Tra coloro che hanno visto Leo Messi e compagni qualificarsi agli ottavi del mondiale anche Diego Armando Maradona, che come ...

Si sente male - perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso : uomo morto sul colpo : Incidente mortale a Leini, nel Torinese. Lorenzo Benedetto, 68 anni, stava percorrendo via Lonna quando dopo aver accusato un malore ha perso il controllo della sua Fiat Punto. . Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 in...

Mangia una torta e si sente male - paura per un bimbo di un anno : ARCEVIA - Momenti da incubo quelli vissuti oggi dopo pranzo in un ristorante di Arcevia , Ancona, . Un bimbo di un anno dopo aver Mangiato una torta gelato si è sentito male. Terrore tra i genitori e ...

