Si addestrava sul web come terrorista - arrestato macedone : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il suo profilo Facebook conteneva fotografie di terroristi armati nonché iconografia riconducibile a gruppi terroristici. Ecco perché è saltato all’occhio dei carabinieri del Ros che stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 29enne macedone Agim Miftarov, indagato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. ...