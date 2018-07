Shock Serie A | verso due ripescaggi | ecco i criteri che decideranno quali squadre ...

Shock Serie A - due retrocessioni e due ripescaggi : ecco come può cambiare il prossimo campionato - ribaltoni clamorosi [NOMI e DETTAGLI] : Scandalo per il calcio italiano, è una nuova estate bollente quella per i campionato di Serie A e Serie B, sono in arrivo penalizzazioni (o retrocessioni) e ripescaggi, i campionati sono pronti a subire clamorosi ribaltoni. ecco la situazioni per il campionato di Serie A, due club a rischio penalizzazione o retrocessione, Chievo e Parma. Il 17 luglio il Tribunale federale nazionale della Federcalcio dovrà occuparsi del caso plusvalenze di ...

Colpi Shock di Juventus e Napoli - il calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Shock in Serie A - plusvalenze fittizie : deferite Chievo Verona e Cesena - 'responsabilità diretta' i veronesi rischiano grosso! : Shock nel mondo del calcio dopo l'inchiesta su alcune plusvalenze fittizie che hanno 'sistemato' i bilanci. Adesso il Chievo Verona rischia grosso, data anche la responsabilità oggettiva contestata ...

Serie B Shock : Bari deferito e a rischio penalizzazione - fuori dai play off? Video : Ancora una volta, il calcio si trova di fronte a situazioni che poco hanno a che vedere con il rettangolo verde. Proprio ieri sono arrivati ben 28 punti di penalizzazione [Video] in un solo pomeriggio nel campionato di Serie C, stavolta tocca alla #Serie B e più esattamente al Bari. Non si parla ancora di #penalizzazioni, ma di un deferimento che potrebbe portare alle penalizzazioni in classifica. Stamattina il procuratore federale della Figc, a ...